Absagen folgen auf Absagen

Dezember-Geschäft fällt in der Gastronomie so gut wie aus

Eva-Marie und Josef Merschformann müssen in den vergangenen Tagen zahlreiche Absagen verkraften. Eigentlich vergehe kein Tag an dem keine Absage im Centralhof ankommt.

Die verschärfte Corona-Lage, die sich in den vergangenen Wochen in Lengerich entwickelt hat, zeigt Wirkung im Gastronomie-Bereich. Das können Josef Merschformann („Centralhof“) und Dennis Gödert („Zur Mühle“) bestätigen. Ihre Bilanz? Das Telefon bimmelt, zahlreiche Absagen folgen, und der einst so volle Terminkalender für die Adventszeit dünnt sich mehr und mehr aus.