Abschalten beim Aufräumen

Welche Themen werden Verwaltung und Politik in Lengerich in den kommenden Monaten beschäftigen? Das und mehr erfragen die WN im Sommerinterview mit Lengerichs Bürgermeister Wilhelm Möhrke. Der, so erzählt er auch, kann gut beim Aufräumen von Garage und Keller abschalten.

Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Damit beginnt in Kürze auch wieder die Arbeit der lokalpolitischen Gremien. Die ersten Ausschusssitzungen stehen in der übernächsten Woche an. Welche Aufgaben haben Verwaltung und Politik in den kommenden Monaten vor sich? Welchen Einfluss haben globale Herausforderungen wie die Corona-Pandemie und gesamtwirtschaftliche Entwicklungen wie Inflation und drohende Rezession auf die Situation der Kommune? Unter anderem darüber hat sich WN-Redakteur Paul Meyer zu Brickwedde im Sommerinterview mit Bürgermeister Wilhelm Möhrke unterhalten