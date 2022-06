Acht Abende mit bester Unterhaltung

„Rock am Rathaus“. hat sich vor der Corona-Pandemie zu einem wahren Besuchermagneten in Lengerich entwickelt. Nun geht es wieder los. Zum Auftakt am Donnerstag, 7. Juli, kommt die Band „Mercury“ aus Uelzen.

„Rock am Rathaus“ startet in die Saison 2022

Die Band Mercury spielt am 7. Juli unter der Platane auf dem Rathausplatz.

„Danke für acht tolle Musikabende“. Jahr für Jahr heimste der Bürgerverein „Offensive Lengerich“ sehr viel Anerkennung ein für die Sommer-Veranstaltungsreihe „Rock am Rathaus“. Zwischenzeitlich war sie ein echtes Markenzeichen. Bis Corona kam. Nichts ging mehr. „Doch damit ist nun Schluss. In diesem Sommer startet die ,Offensive‘ wieder voll durch. An acht Donnerstagen in und nach den Ferien gibt es Musik unter der Platane auf dem Rathausplatz vor dem Lengericher Wahrzeichen, dem Römer“, schildert die Vorsitzende Henrike Klein-Petzold.

Vom 7. Juli bis 25. August heißt es jeweils von 19 bis 22 Uhr wieder Musik pur in der City. Das dabei ganz unterschiedliche Stilrichtungen präsentiert werden, ist sicherlich eine Stärke von „Rock am Rathaus“. „Am Konzept hat sich nichts Wesentliches geändert. Die Musik soll von Rock bis Irish Folk weiterhin ein breites Spektrum bieten und nicht unbedingt im Vordergrund stehen, sondern eher die Basis bilden für einen schönen Sommerabend mit Freunden und Bekannten“, erklärt Rolf Hermann, der neue Kopf des Arbeitskreises. Er hat die Nachfolge von Jendrik Peters angetreten, dem eigentlichen Begründer von „Rock am Rathaus“.

Auftakt ist am Donnerstag, 7. Juli, mit einem Kracher. Da soll die Rock/Pop-Coverband „Mercury“ aus Uelzen auf dem Rathausplatz einheizen. Zwei junge Männer, zwei Gitarren, eine Stimme und ein Sommerakustikkonzert, das präsentiert am 14. Juli das Duo „Rhino TAP“. Freuen darf sich das Publikum auf den 21. Juli. Dann ist mit Chuck Plaisance ein alter Bekannter unter der Platane zu Gast und präsentiert Songs von Neil Young, The Animals und anderen Musikgrößen.

Auch beim Neustart setzt die „Offensive“ verstärkt auf lokale und regionale Musiker. So wird am 28. Juli der Lengericher Saxofonist Uwe Seyfert zusammen mit dem Gitarristen Juan Carlos Sabater den Abend gestalten. Begleitet werden die beiden vom Bassisten Oliver Kopmann und von Schlagzeuger Udo Schräder. Sie wollen mit Klassikern aus Rock, Raggae, Pop und Latin für gute Stimmung sorgen.

Am 4. August steigt ein weiterer Lengericher Musiker ins Geschehen ein. Kai Strauss zählt zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker der Spitzenklasse. Bei diesem „Homecoming“-Konzert werden der frisch nach Lengerich gezogene Amerikaner Kevin DuVernay am Bass, der Engländer Paul Jobson an den Keyboards und der Osnabrücker Schlagzeuger Alex Lex mit von der Partie sein. Sie treten als „Lengerich Blues Jam“ auf.

Die Coverband „Stainless Acoustic Band“ mit vier sympathischen Musikern aus dem Tecklenburger Land schafft es mit ihren akustischen Instrumenten (Cajon, Bass, Akustik-Gitarre) und ihren Stimmen, Stücke weltbekannter Gruppen so um zusetzten, dass sie authentisch „rüberkommen“ und das Publikum begeistern. Sie präsentieren am 11. August Songs aus den 80er-Jahren bis hin zu den Tophits von heute.

Wenn es um authentischen Blues-Rock geht, ist der Münsteraner Gitarrist und Sänger Phil Seeboth erste Wahl. Er ist am 18. August in Lengerich zu Gast. Zum Abschluss der Serie spielen am 25. August die „Drunken Owls“ irische Folk-Music.

Die Einbindung von Sponsoren ist der „Offensive“ auch für den Neustart gelungen. „Das entlastet nicht nur die Kasse des Vereins, der jeweilige Unterstützer wird seinen Mitarbeitern nahelegen, wenigstens an diesem Abend mal auf dem Rathausplatz vorbeizuschauen“, verrät Schatzmeister Max Mews vom Organisationsteam. Natürlich hoffen die Macher, dass der Rathausplatz wieder rappelvoll wird. Zwischen 600 und 1000 Besucher verfolgten „Rock am Rathaus“ bei der letzten Serie vor der Pandemie pro Abend.