Acht Schüsse trafen Marcus Kujat

Osnabrück/Lengerich

Als die Polizei am 9. August 2008 in Lengerich zwei Personen festnimmt, ahnt in der Nachbarschaft niemand, worum es geht. Die Aktion steht in Zusammenhang mit einem Mord, der sich kurz zuvor in Osnabrück ereignet hatte. Ein Rückblick nach 15 Jahren.

Von Markus Pöhlking und Paul Meyer zu Brickwedde