Action Painting à la Pollock

Die künftige Gesamtschule ist noch fest in Handwerker-Hand. Nur im Kunstraum der Zukunft durften Schülerinnen und Schüler schon aktiv werden – in einem ganz besonderem Kunst-Projekt.

Zwei Blautöne, zwei Gelbtöne, Türkis, ein Grünton und Schwarz – das sind die beherrschenden Farben, die der in Berlin lebende dänische Architekt und Möbeldesigner Sigurd Larsen und Projektleiterin Anna Ebert für die Innenräume der neuen Lengericher Gesamtschule gewählt haben. Der überwiegende Teil der Räume im 150 Meter langen Schulgebäude, das zurzeit noch fest in Handwerker-Hand ist, wird die Handschrift der beiden Kreativen aus Berlin tragen.

Im künftigen Kunstraum durften sich am Freitag allerdings auch Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs der Gesamtschule verwirklichen. In Overalls gehüllt und mit Pinseln ausgestattet, überzogen sie in einer geradezu anarchisch anmutenden Aktion den blanken Estrich des noch kahlen Raumes mit Farbspritzern und -tropfen in Gelb, Blau, Grün, Türkis und Schwarz.

Loft-Charakter

Das Ganze solle Loft-Charakter haben, unter den Farbspritzern solle der graue Estrich zu erkennen sein, bemerkte Anna Ebert. Wenngleich die Farben nicht so dickflüssig aufgetragen wurden wie auf dem Atelier-Boden des Jackson Pollocks, erinnerte das Boden-Kunstwerk doch sehr an die Arbeiten des amerikanischen Künstlers, dessen Name untrennbar mit dem Action Painting verbunden ist.

Nicht nur für Larsen, der bekannte, dass der Kunstraum während seiner eigenen Schulzeit sein Lieblingsraum gewesen sei und befand, dass man auch mal was wagen müsse, sondern auch für den Lengericher Malermeister Hendrik Leifheit, der die wässerigen Fußbodenfarben bereitgestellt hatte und nach dem Trocknungsprozess das Kunstwerk versiegeln wird, war diese Form der Bodengestaltung eine reizvolle Premiere.

Chance für Verewigung

Mit Interesse verfolgten Sabine Meyer-Hüggelmeyer, Kunstlehrerin am Gesamtschul-Standort in Tecklenburg, und Sven Jekutsch, Kunstlehrer am Standort Lengerich, die Mal-Aktion. Jekutsch freute sich für die Neuntklässler, die mit dieser Aktion die Chance erhielten, sich in der neuen Schule zu verewigen, die sie selbst nur noch kurze Zeit besuchen werden.

Angetan von der ungewöhnlichen Fußboden-Gestaltung zeigte sich Alexander Osenberg, Fachdienstleiter Zentrale Gebäudewirtschaft bei der Stadt Lengerich, der die Aktion fotografisch festhielt und die interessierte Schülergruppe anschließend durch den Neubau führte, der im kommenden Sommer in Betrieb gehen soll.