Alle Erwartungen wurden übertroffen

Am 9. September fand in der Gempt-Halle in Lengerich eine Bigband Night statt. Das Benefizkonzert wurde zu einem vollen Erfolg, auch finanziell. 13 000 Euro kamen zusammen, die gingen nun zu gleichen Teilen an das Hannah-Arendt-Gymnasium und an Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Mettingen.

Auf 13 000 Euro belief sich der Reinerlös des Benefizkonzertes. Jörg Krause, Schatzmeister des Lions-Fördervereins Tecklenburg (l.), Achim Glörfeld, Präsident des Lions Clubs Tecklenburg (2. v. l.) und Ulrike Pahl (r.) Mitglied des Lions-Arbeitskreises Bigband Night, überreichten je 6500 Euro an Alexandra Drees (3.v.l.), stellvertretende Schulleiterin des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in Mettingen, Hartmut Demand (4.v.l.), Musiklehrer am KVG-Gymnasium und Leiter des Musikprojektes Mettingen e.V., sowie an Angelika Elsermann (2.v.r.), Schulleiterin des HAG, und Christian Raschdorf, (3.v.r.) Musiklehrer am HAG.

Wenn Achim Glörfeld, Präsident des Lions Clubs Tecklenburg und bekennender „musikalischer Analphabet“, auf die Bigband Night zurückblickt, die der Club in enger Zusammenarbeit mit Christian Raschdorf, Musiklehrer am Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG), und Hartmut Demand, Musiklehrer am Kardinal-von-Galen-Gymnasium (KvG) in Mettingen organisiert hatte, gerät er immer noch ins Schwärmen. Das Benefizkonzert am 9. September in der Lengericher Gempt-Halle sei ein „gemeinsames Musikerlebnis gewesen“, das alle Erwartungen, insbesondere auch die finanziellen, übertroffen habe, bemerkte er am Dienstag in einem Pressegespräch.

Insgeheim hatten Glörfeld und Ulrike Pahl, Mitglied des Lions-Arbeitskreises Bigband Night, auf einen Reinerlös von etwa 4000 Euro gehofft. Tatsächlich kamen rund 13 000 Euro zusammen. Zum einen habe das an der starken Zuschauerresonanz gelegen – 700 Besucherinnen und Besucher wollten sich das Konzertereignis nicht entgehen lassen. Zum anderen, resümierte Glörfeld, sei die Bereitschaft regionaler Wirtschaftsunternehmen, das Benefizkonzert mit Sponsorengeldern zu unterstützen, groß gewesen. Darüber hinaus hätten zahlreiche Mitglieder des Lions Clubs dazu beigetragen, die Kosten der Veranstaltung zu minimieren, indem sie Aufgaben und Tätigkeiten von der Planung des Konzertes bis zur Bewirtung der Gäste bereitwillig übernahmen.

Neben der starken Leistung der Musiklehrer, die in nur drei Monaten mit Kindern und Jugendlichen ein mitreißendes Programm einstudiert hatten, galt der Dank Glörfelds auch dem Hallenmanagement. Ein Zelt, das zuvor für die Berufsbildungsmesse genutzt worden war, am Konzertabend als Backstage-Bereich zu nutzen, habe sich als goldrichtig erwiesen.

Am Dienstag übergaben Ulrike Pahl, Achim Glörfeld und Jörg Krause, Schatzmeister des Lions-Fördervereins Tecklenburg, je 6500 Euro an Alexandra Drees, stellvertretende Leiterin des KvG, und Angelika Elsermann, Schulleiterin des HAG. Wie Christian Raschdorf, der über die „exorbitant hohe Summe“ staunte, zeigten sich beide Pädagoginnen hocherfreut und versicherten, dass das Geld Projekten im Musikbereich zugute kommen werde.

Konkret wurde Hartmut Demand, der sich vorstellen kann, einen Teil des Geldes für ein Austauschprojekt mit einer Stuttgarter Schule zu nutzen, das Bigband-Camp auf Norderney, an dem sich jährlich bis zu 200 junge Musiker des KvG beteiligen, zu fördern und einen gewissen Betrag in ein noch anzuschaffendes Instrument, möglicherweise einen Flügel, zu stecken.

Das Ziel des Projektes „Bigband Night“, den jungen Musikerinnen und Musikern nach der Corona-Pandemie eine Perspektive für die Wiederaufnahme des gemeinsamen Musizierens und die gezielte Vorbereitung auf ein Konzert zu eröffnen und ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen, sei erreicht worden, waren sich alle Beteiligten einig. „Das Konzert“, bemerkte Hartmut Demand, „war der Sprit, der den Motivationsmotor angeworfen hat.“