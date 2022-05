„Alleine sind wir nichts“

Jürgen Kohne hatte den „schönsten Job in der Verwaltung“ und geht nun in die passive Phase der Altersteilzeit

Lengerich

Nach 40-jähriger Tätigkeit in der Stadtverwaltung, in der er vier verschiedene Dienstherren kennengelernt hat, wird Jürgen Kohne, Wirtschaftsförderer und Leiter des Bürgermeister-Büros in der kommenden Woche in die passive Phase der Altersteilzeit eintreten. Der 62-jährige freut sich auf eine „tolle Zeit“.

Von Joke Brockerund