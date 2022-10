Beim Fotoshooting am Sandstrand und in den Wäldern des Ostseebades Prerow setzte Emil Haller (kleines Bild, l.) seine Mode in Szene. In der Halle von Kerstin Zirbes, in der Autos auf Hochglanz poliert werden, fand ein weiteres Fotoshooting (l.) statt. Bei Emil Haller ist alles 100 Prozent selfmade. Er kümmert sich um das Design, begleitet die Produktion und übernimmt auch das Fotoshooting. Das Model trägt ein giftgrünes Shirt aus der Kollektion „Equipoise“.

Foto: Charlotte Raecke