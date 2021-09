Alles bereit für die Kreuzchen

Am 26. September wird es spannend. Die Wähler entscheiden, wer Deutschland in den kommenden Jahren regiert. Soll der Urnengang reibungslos und pannenfrei ablaufen, bedarf es der guten Vorbereitung. Was das heißt, haben die WN in der Stadtverwaltung Lengerich erfahren, wo Jessica Cermann, Jana Haverkamp und Niklas Schulte die organisatorischen Fäden in der Hand halten.

Zwei Kreuzchen machen, darum geht es für die Wähler in Deutschland am übernächsten Sonntag. Hört sich einfach an, doch um die Bundestagswahl glatt über die Bühne zu bringen, ist eine Menge zu tun. Die WN haben sich bei Lengerichs Stadtverwaltung ein Bild davon gemacht.

Niklas Schulte und Jessica Cermann vom Bürgermeisterbüro haben Verstärkung bekommen. Eigentlich ist Jana Haverkamp Studentin. Doch seit dem 23. August unterstützt sie das Duo. Ihr Hauptaugenmerk gilt der Briefwahl. Bei der setzt sich der zuletzt bei Urnengängen zu beobachtende Trend fort: Immer mehr Bürger nutzen diese Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Bis zum Donnerstag waren es in Lengerich 4360, also mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten. 2017, bei der letzten Bundestagswahl, gerade einmal 3300. Niklas Schulte sagt, dass das auch auf eine insgesamt hohe Wahlbeteiligung hindeuten könnte.

Mittlerweile ist es rund acht Monate her, dass sich die Organisatoren der Wahl in Lengerich erste Gedanken gemacht haben, was alles zu tun ist, um in der kommenden Woche bestens vorbereitet zu sein. In den folgenden Monaten wurde die Aufgabenliste nach und nach abgearbeitet. Unter anderem wurde entschieden, dass aufgrund der Pandemie Seniorenheime nicht als Wahllokale genutzt werden. Und nach den Erfahrungen, die bei der Kommunalwahl 2020 gemacht wurden, soll es an der ehemaligen Grundschule Niedermark eine Rampe geben, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Dinge, sagt Schulte, die mit anderen Kollegen aus der Verwaltung abzustimmen seien.

Während die Stimmzettel über den Wahlleiter beziehungsweise den Kreis nach Lengerich kommen, müssen andere Materialien selbst besorgt werden. Und auch die gewichtige Frage, wer überhaupt wählen darf, klärt die Stadt. Über das Meldeverzeichnis werde das automatisiert ermittelt, erklärt Niklas Schulte. Grundsätzlich gilt: Es bedarf der deutschen Staatsangehörigkeit, sie oder er muss mindestens 18 Jahre alt sein, seit mindestens drei Monaten wohnhaft in Deutschland und seit mindestens dem 15. August in der Stadt gemeldet sein. Ergebnis: 16.410 Personen erfüllen diese Voraussetzungen, darunter sind etwa 900 Erstwähler. Allerdings kann es noch leichte Änderungen geben. Personen können versterben, Anträge von Menschen eingehen, die noch in das Wählerverzeichnis aufgenommen werden wollen.

Zu denen, die von der Kommune eine Wahlbenachrichtigung bekommen haben, gehören auch etwa 20 im Ausland lebende Personen, berichtet Jessica Cermann. Die Post ging per Luftfracht unter anderem in die USA und nach Mexiko, nach Schweden und Großbritannien.

Mit dem Beginn der Briefwahl im August laufe nun die „heiße Phase“, stellen sie und Niklas Schulte fest. Wichtig wird natürlich nicht zuletzt sein, genügend Wahlhelfer am 26. September am Start zu haben. 126 braucht es in Lengerich. Bei den meisten sei alles fix, zeigen sich die Mitarbeiter der Stadt zufrieden. Der Rest werde sich hoffentlich noch aus bislang fehlenden Rückmeldungen ergeben. Etwa ein Drittel stellen dabei Stadtverwaltung und Sparkasse, ein weiteres Drittel seien Bürger, die immer wieder dabei sind und das letzte Drittel wird nach dem Zufallsprinzip über Anschreiben rekrutiert.

Ihr Job wird es am 26. September sein, dafür zu sorgen, dass in den Wahllokalen alles ordnungsgemäß abläuft und dann natürlich richtig ausgezählt wird. Durchaus eine Herausforderung, so Schulte. Er verweist auf einen langen Arbeitstag für die jeweils sechsköpfigen Teams, der bereits um 7.30 Uhr beginne. Und bei der Auszählung ist natürlich höchste Aufmerksamkeit gefragt.

Dabei gibt es einen festen Modus. Die Stimmzettel werden aufgeteilt in mehrere Kategorien: Da wären jene, auf denen beide Kreuze einer Partei zugute kommen – also beispielsweise CDU-Kandidatin Anja Karliczek und der Union. Dann gibt es die Splitting-Stimmzettel – also zum Beispiel ein Kreuz für SPD-Mann Jürgen Coße und eines für die Grünen – und die, auf denen nur ein Kreuz gemacht worden ist und nicht zwei – etwa für die FDP. Sie wandern auf den zweiten Stapel. Auf dem dritten landen die Stimmzettel ohne Kreuz – auch die gibt es. Und zur vierten Kategorie gehören all jene Stimmzettel, bei denen zu klären ist, ob sie überhaupt gültig sind.

Jessica Cermann sagt, sie finde einen solchen Wahltag und Wahlabend „total spannend“. Zum einen weil die aktuellsten Zahlen immer sofort über einen Beamer zu verfolgen seien und zum anderen „weil ständig was los ist“. Und es wird sich zeigen, ob sie, Jana Haverkamp, Niklas Schulte und all die anderen, die die Wahl in Lengerich ermöglichen, einen guten Job gemacht haben.