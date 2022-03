Alles vom Hof von nebenan

Eine Wurst und die Deutschland-Fahne sind wesentliche Bestandteile einer Werbekampagne, die auch in Lengerich sichtbar ist. Frank Osterhaus, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsverbandes, erklärt, was es damit auf sich hat.

Eine große Salami prangt vor einer Deutschland-Fahne. „Von vorne bis hinten“ soll laut Slogan „Made in Germany“ gelten. Es geht bei den Landwirten also um die Wurst – das zeigt ein großer Stroh-Pylon bereits seit Ende November an der Ecke Ringeler Straße/Südring an. Geht es nach den Lengericher Landwirten, dann soll „Made in Germany“ alle wichtigen Schritte und die gesamten Bereiche der Fleischproduktion durchlaufen – alles nach dem 5D-Prinzip.

5D? Mit neuen Corona-Regelungen hat das nichts zu tun, vielmehr handelt es sich hierbei um einen Standard, den sich in der Vergangenheit Discounter wie Aldi und Lidl als große Handelsketten zu Eigen gemacht haben. Schweinefleisch soll künftig nur noch nach den Fünf-Mal-D-Herkunftsregeln in den Kühlregalen landen: geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet in Deutschland.

Frank Osterhaus, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Ortsverbandes, berichtet während des Ortstermins, dass die Landwirte in den vergangenen Monaten bereits einige Nachfragen erreicht haben: „Genau das ist es doch, was wir wollen: Aufmerksamkeit herstellen“, so der 50-jährige Milchbauer aus Lengerich.

An zwei weiteren Standorten – am Kreisverkehr in Kattenvenne sowie kurz vor dem Ortseingangsschild an der Tecklenburger Straße – wurden ebenfalls Banner an drei aufeinandergestapelten Strohballen befestigt. Im ganzen Kreis sind es 40 in den 24 Kommunen.

Osterhaus ist wichtig: „Wir wollen nicht belehren, sondern für die Situation sensibilisieren.“ Denn oft sei es so, dass der Wille zum Einkauf regionaler Produkte vor dem Einkauf, aber nicht im Supermarkt beibehalten werde, so Osterhaus. Außerdem würde die tatsächliche Umsetzung der 5D-Norm in den Supermärkten noch auf sich warten lassen. Dabei sei es gleich auf mehreren Ebenen wichtig, dass die Wertschöpfungskette in Deutschland bleibe.

Eines der klassischen Beispiele ist die Preisentwicklung beim Schweinefleisch. Für ein Kilo bekomme der Landwirt nach aktuellem Stand 1,92 Euro: „Wir müssen aber mindestens auf 2,50 Euro kommen, um kostendeckend und vernünftig zu arbeiten.“

Zuletzt habe sich der Preis zwar stabilisiert und sei nach einem Tief im Herbst des vergangenen Jahres – als ein Kilogramm lediglich 1,20 Euro abgeworfen hat – gestiegen, aber: „Da muss noch mehr kommen.“

Klar sei: Die Landwirtschaft wolle mehr Tierwohl ermöglichen, in den vergangenen Jahren habe sich bereits viel getan: „Darauf können und müssen wir in Deutschland auch stolz sein.“ Unter anderem hätten sich Licht- und Platzverhältnisse stark verbessert, so Osterhaus.

Einzig würden hier und da die Leitplanken und Unterstützungen für weitere Umbaumaßnahmen fehlen. Der Investitionsbedarf sei teilweise enorm hoch, gleichzeitig stehe die Branche in Deutschland unter großem Preisdruck: „In anderen Ländern kann unter anderen Standards produziert und daher kostengünstiger angeboten werden. Das billige Fleisch wird dann auf den Markt gespült, und zu diesen Preisen können wir nicht produzieren.“

Am Ende entschieden der Verbraucher und sein Konsum – genau an diesem Ventil wollten die Landwirte auch in Zukunft drehen. So werden auch die drei Pylonen noch einige Monate stehen bleiben.