Allmachtsfantasien und Alpträume

Lengerich/Münster

Unter anderem mehrere Körperverletzungen werden einem 32-jährigen Lengericher zur Last gelegt. Weil die Staatsanwaltschaft ihn für nicht schuldfähig hält, wird in einem sogenannten Sicherungsverfahren derzeit geklärt, ob der Mann dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung muss. Am zweiten Verhandlungstag kristallisierte sich heraus, dass der 32-Jähriger sich selbst offenbar für nicht krank hält.

-eml-