Als Lengerich braun wurde

Lengerich 1933, auch in der Stadt am Teuto macht die NSDAP ihren totalen Machtanspruch deutlich. Hans-Ulrich Duwendag und Dr. Wolfgang Völker haben sich diesem Jahr nun intensiv gewidmet und bringen dazu ein Buch heraus – mit zahlreichen Fotos von Fritz Kiepker.

Das Resümee von Dr. Wolfgang Völker und Hans-Ulrich Duwendag ist ebenso eindeutig wie ernüchternd: Lengerich, sagen sie, sei 1933 zu einer Hochburg der NSDAP und des Nationalsozialismus geworden. Beispielsweise habe es in der Stadt eine derart große Zahl von braunen Aufmärschen gegeben wie in kaum einer anderen deutschen Kommune ähnlicher Größe. „Das war rekordverdächtig.“ Die beiden Männer in den Siebzigern haben sich intensiv mit dem Thema befasst und bringen in Kürze das Buch „Lengerich unterm Hakenkreuz – Propagandaveranstaltungen und Festumzüge 1933“ heraus.