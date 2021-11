Als Schlägertrupps in der Synagoge wüteten

Als am 9. und 10. November in Deutschland Synagogen brannten und jüdische Mitbürger Opfer des Nazi-Terrors wurden, kam es auch in Lengerich zu Zerstörungen und Ausschreitungen. Daran will die Stolpersteingruppe im Heimatverein mit einer Veranstaltung erinnern, wenn sich die Reichspogromnacht nun zum 83. Mal jährt.

Am Dienstag, 9. November, jährt sich die Reichspogromnacht zum 83. Mal. Für die Stolpersteingruppe im Heimatverein Anlass, zu einer Veranstaltung einzuladen, um der Ereignisse und der Opfer zu gedenken.

Auch in Lengerich entlud sich im November 1938 der Hass der Nationalsozialisten auf die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Auslöser – und willkommener Vorwand – für die Ereignisse des 9. und 10. November 1938 war das Attentat des 17-jährigen polnischen Juden Herschel Grynszpan auf den Legationsrat Ernst vom Rath in Paris.

Als die in München versammelte NSDAP-Führung vom Tode vom Raths am Abend des 9. November erfuhr und Propagandaminister Josef Goebbels die Stimmung durch eine Hass-Rede aufheizte, sandte der Chef der Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich, noch in der Nacht ein Fernschreiben an alle Staatspolizeistellen, in dem Richtlinien für die „Demonstrationen gegen die Juden“ ausgegeben wurden.

In Lengerich waren am Abend des 9. November Parteimitglieder und Sympathisanten im Saal Maug versammelt, um der Gefallenen der Bewegung, wie man die Opfer des Hitlerputsches von 1923 nannte, zu gedenken. Zuvor hatte der Lengericher Ortsgruppenleiter im Tecklenburger Landboten bekanntgegeben: „Ich erwarte, dass alle Parteigenossen und Parteianwärter an der Feierstunde am 9. November, die um 20 Uhr in der Gastwirtschaft Maug stattfindet, teilnehmen.“

Als die Nachricht vom Tod vom Raths bekannt wurde, kam es noch in der Nacht zu Zerstörungen beim Metzgerladen Neufeld. Am Abend des 10. November drangen Schlägertrupps in die Synagoge an der Münsterstraße ein, zertrümmerten die Inneneinrichtung und warfen das gesamte Mobiliar auf die Straße. Wegen der angrenzenden Gebäude wurde wohl darauf verzichtet, das Gebäude in Brand zu setzen. Das Haus der Witwe Albersheim am Rathausplatz wurde in Brand gesteckt – der heranrückende Löschzug der Feuerwehr bekam die Anweisung, lediglich den angrenzenden Römer und die Stadtkirche vor einem Übergreifen der Flammen zu schützen. Ihr Sohn Eugen Albersheim wurde – zusammen mit Hermann Abrahamson, Norbert Neufeld und dem Familienvater Felix Neufeld – im Rathauskeller für acht Tage in sogenannte Schutzhaft genommen. Sie entgingen nur durch zufällige Umstände einer Überstellung in das Konzentrationslager Sachsenhausen.

Die Stolpersteingruppe im Heimatverein möchte am Dienstag, 9. November, mit einer öffentlichen Versammlung an diese Ereignisse erinnern. Zu dieser Veranstaltung, bei der auch Schülerinnen und Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums und die beiden Kirchengemeinden mitwirken, ist die Lengericher Bevölkerung eingeladen. Beginn ist um 10.15 Uhr auf dem Lengericher Rathausplatz an der Platane.