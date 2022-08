Als Wirtschaftsjournalist will er in der Branche bleiben

Armin Golmohammadi kommt mit guten Nachrichten in die WN-Redaktion: Er, der seit 2020 mit seiner Frau in Tecklenburg lebt, hat ein erstes gutes Feedback bekommen. Dieses kam von einem mehrwöchigen Praktikum in der Lengericher Volksbank-Zentrale. Golmohammadi kommt ur-sprünglich aus dem Iran, arbeitete dort unter anderem als Wirtschaftsjournalist und bringt sich in seiner neuen Heimat auf gleich mehreren Ebenen ein.

Armin Golmohammadi hat gerade erfolgreich ein Praktikum bei der Sparkasse hinter sich gebracht. Foto: Luca Pals

Das Praktikum versteht der 35-Jährige als nächsten wichtigen Schritt, um an seine alte Arbeit anknüpfen zu können. Unter anderem hat Golmohammadi einen Master in IT und einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften im Iran abgelegt, der Schritt in den Journalismus wurde mit einem ersten Preis im Ressort „Wirt-schaft“ für seine Region ausgezeichnet. Hierin analy-sierte er nach eigenen Anga-ben die Beziehung zwischen Investoren und Wirtschafts-aktivisten im Iran. In der Folge wurde der Artikel in allen überregionalen Zei-tungen abgedruckt.

In Deutschland befindet sich Golmohammadi aufgrund einiger Schwierigkeiten im ehemaligen Heimatland. Nun möchte er eigentlich weiter journalistisch arbeiten, was allerdings die Sprachbarriere nahezu unmöglich mache, erklärt er.

Sprachbarriere

Dass sich dies schon bald aber kaum noch als Problem darstellen wird, merkt jeder, der mit Golmohammadi spricht: Die Sprachprüfung auf B2-Niveau ist bald abgelegt, fleißig lernt er in den Kursen der Volkshochschule und hat besonders am Anfang „täglich vier Stunden“ in die Sprache investiert: „Deutsch ist eine sehr starke Sprache, weil es viele Wörter gibt, mit denen Dinge präzise beschrieben werden können.“

Sein Praktikum als Bank-kaufmann ist nun beendet, in Zukunft kann er sich weitere Schritte in der Branche vorstellen. Vielseitig ist er deswegen aufgestellt, weil er auch ehrenamtlich unterwegs ist: Seit 14 Wochen ist er Rettungsschwimmer in den Bädern in Tecklenburg und Lengerich: „Dafür braucht es nur eine Pfeife, keine große Sprache – da kommt man schnell rein.“ Seine Zertifikate und Aus-weise, die er während seiner Zeit bei der iranischen Ar-mee ausgestellt bekommen hat, halfen ihm schnell, das Team in den Schwimmbä-dern aktiv unterstützen zu können.