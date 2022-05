Alte Polizeiwache wird verkauft

Vor einem halben Jahr ist die Polizei in Lengerich umgezogen. Nun soll die ehemalige Polizeiwache an der Bahnhofstraße verkauft werden. Wer es kaufen möchte, ist noch unklar. Doch was dort entstehen ist kristallisiert sich bereits heraus.

Die ehemalige Polizeiwache in Lengerich soll verkauft werden. Das teilt der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) mit, der rein rechtlich Eigentümer fast aller Landesgrundstücke und -gebäude in NRW ist. Das Land „benötigt Gebäude und Grundstück nicht mehr für seine Zwecke“, sagt ein Pressesprecher über das seit Dezember leerstehende Gebäude an der Bahnhofstraße 87a.

Am Montag, 9. Mai, endet das sogenannte Interessensbekundungsverfahren. Bis dahin können potenzielle Käufer Interesse an der ehemaligen Polizeiwache anmelden. Solch ein Verfahren unterscheidet sich von privaten Grundstücksver- und - käufen. Denn die meisten privaten Kaufinteressenten werden in diesem Schritt bewusst außen vor gelassen. Vorzug erhalten Gemeinden, Kommunen, Studierendenwerke oder Unternehmen, die geförderten Wohnraum mit einer Mindestquote von 30 Prozent anbieten oder das Gebäude für andere besondere Zwecke nutzen wollen.

Gebäude ist 60 Jahre alt

Angaben darüber, ob es solche Interessenten für die ehemalige Polizeiwache bereits gibt, machte der BLB „aus Vertraulichkeitsgründen“ nicht. Sollte es mehrere Interessenten mit ähnlichen Vorhaben geben, geht das Grundstück am Ende an den Höchstbietenden. Falls es bis Montag keine Interessenten gibt, werden Grundstück und Gebäude auf dem freien Markt angeboten.

Laut Verkaufsanzeige ist das schlauchförmige, nahezu rechteckige Grundstück rund 1400 Quadratmeter groß. Es handle sich um eine „innenstadtnahe Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung“. Das Gebäude sei vollunterkellert und biete auf drei Stockwerken eine Nutzungsfläche von etwa 1700 Quadratmetern.

Der älteste Gebäudeteil stammt aus dem Jahre 1962. 16 Jahre später, 1978, zog die Polizei in das Gebäude ein. 1986/87 erfolgte ein langgezogener Anbau hinter dem ursprünglichen Gebäude.

Die Wache galt damals als modernste Station im Kreis Steinfurt, war allerdings bis zum Umzug der Polizei im Dezember in die Jahre gekommen. An der Tür hängt heute, neben dem mittlerweile veralteten 3G-Hinweis, ein bereits zu vergilben beginnender Zettel, auf dem auf den neuen Standort an der Bahnhofstraße 105 hingewiesen wird.

Grundstück wohl über 360.000 Euro wert

Bevor an der Hausnummer 87a sozial geförderte Wohnungen entstehen können, müsste der Flächennutzungsplan geändert werden. Aktuell hat das Grundstück den Zweck Verwaltung. Das sollte jedoch nur eine Formsache sein, umliegend gibt es zumeist Wohnhäuser. Ob das Gebäude der ehemaligen Wache dafür erhalten bleibt, ist offen und hängt wohl auch von den möglichen Interessenten ab. In der Verkaufsanzeige heißt es, eine Schadstoffbelastung des Gebäudes sei „nicht bekannt“, könne aber „aufgrund des Baujahres nicht ausgeschlossen werden.“ Angaben zum möglichen Verkaufspreis sind noch nicht bekannt.

Laut den aktuellen Bodenrichtwerten für die Umgebung der Bahnhofstraße dürfte alleine das Grundstück über 360 000 Euro wert sein.