Am Jahrestag Kriegsgebiet erreicht

Mit dem Ziel, am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine so viel Gutes zu tun, wie möglich, hat sich, ausgerechnet auf dem Höhepunkt des Karnevals, in Lengerich und Paderborn ein ganz besonderer Zug in Bewegung gesetzt. Von Joke Brocker

Zum neunten Mal startete ein Hilfsgüter-Konvoi des Vereins Stützpfeiler.org in Richtung Ukraine, bestehend aus elf Fahrzeugen, elf ehrenamtlichen Fahrern und einer Fahrerin, die die Kolonne via Polen in die Ukraine lenken wollten. Im Vorfeld waren die elf Fahrzeuge bis unters Dach mit wertvollen medizinischen Geräten, darunter Dialyse- und Ultraschall-Geräten, mit Medikamenten, Krankenhausbedarf jeglicher Art, Generatoren, Prothesen, Babybedarf, Hygieneartikeln und vielen anderen humanitären Hilfsgütern bestückt worden. Parallel dazu hatten Jutta Schulte in Lengerich und Maik Menke in Paderborn mit vielen ehrenamtlichen Helfern den neuerlichen Transport koordiniert.

„Es bedarf genauer und oft mühsamer Vorbereitung“, sagt Jutta Schulte und verweist auf Auseinandersetzung mit Behörden, die notwendige Auslandszulassung für die gespendeten Fahrzeuge, penibel auszufüllende Zollerklärungen, Papiere, die immer wieder kontrolliert und genehmigt werden müssen oder Routen und Ausweichrouten, die es zu erstellen gilt. Dass ständig Kontakt zu Behörden und politischen Ebenen in Polen und in der Ukraine gehalten werden muss, sei selbstverständlich. Es seien Listen zu erstellen, Pakete und Geräte in drei Sprachen zu beschriften. Die Fahrer benötigten schriftliche Unterlagen und Geld für Notfälle, Ausrüstung und Verpflegung für drei Tage Hin- und drei Tage Rückfahrt. Hotels und Ausweichhotels müssten angefragt und gebucht werden.

Hunderte Spender

Während die Fahrzeuge bei Schulte in Lengerich und auf dem Betriebsgelände der Firma Menke in Paderborn stehen, sind schon Hunderte Stunden Vorbereitungen durch viele ehrenamtliche Helfer geleistet worden, die zuvor bereits Sach- und Geldspenden gesammelt, aufbewahrt, geordnet und gelistet hatten. Neben vielen Hunderten Spendern und einer Vielzahl an Helfern könne man der Uniklinik Aachen, der Autovermietung Transrent, Franz Roeren, Auto Rickert, dem Pflegedienst Wolff und der Altstadtapotheke Lengerich gar nicht genug danken, finden die Verantwortlichen der Hilfsorganisation Stützpfeiler.org.

Auch die Behörden Deutschland, Polen und der Ukraine hätten fast alle mitgezogen. So würden die Fahrzeuge in der Ukraine während der Fahrt und beim Umladen beispielsweise vom Militär begleitet, um eventuellen Begehrlichkeiten zu begegnen. „Auch das muss organisiert werden“, sagt Jutta Schulte und ergänzt: „Der Dank per Video von Herrn Klitschko war schon da, bevor die Fahrzeuge in der Ukraine angekommen waren.“

Fahrt verläuft relativ planmäßig

Die Fahrt zum ersten Übernachtungs- und Sammelpunkt in Krakau sei „relativ planmäßig“ verlaufen. Ein Rettungswagen sei allerdings liegen geblieben, berichtet Schulte, die das Problem aber löste. Ein mobiler Reparaturdienst suchte das Fahrzeug auf, ein Abschleppwagen aus Berlin schleppte es bis an die ukrainische Grenze, wo der Rettungswagen von Ukrainern übernommen und repariert wurde. Die Fahrt durch Polen bis zum zweiten Sammel- und Übernachtungsort zwei Kilometer vor der ukrainischen Grenze sei planmäßig verlaufen. Doch trotz aller Vorbereitungen und trotz Anmeldung mussten die Fahrzeuge an der Grenze zwölf Stunden warten, ehe sie unter militärischer Begleitung in die Ukraine einreisen durften

. Von den elf Fahrzeugen, die Lwiw (Lemberg) nach mehr als 14-stündiger Fahrt erreichten, sollen fünf in der Ukraine bleiben: ein Tanklöschfahrzeug, gespendet von der Feuerwehr Delmenhorst, drei Rettungsfahrzeuge, gekauft und gespendet von Stützpfeiler org., darunter eine rollende Intensivstation, ein Mercedes Sprinter Allrad mit Wassertank zum Löschen kleinerer Brände oder zum Transport von (Trink-) Wasser, gespendet von der Firma Maik Menke. Die Fahrzeuge sind laut Stützpfeiler.org für das Kriegsgebiet beziehungsweise die Front bestimmt.

Die übrigen sechs Transporter steuerten in der Ukraine Krankenhäuser an, wurden dort mit Hilfe Einheimischer entladen, teilweise wurden die Hilfsgüter auch direkt in ukrainische Krankenwagen umgeladen. Am Freitag wurde das erste Krankenhaus, die allgemeine Frauenklinik in Lemberg, angefahren. Viele teure Geräte, dringend benötigt, Medikamente, OP-Bedarf, Hygieneartikel und Windeln wurden mit Hilfe Einheimischer rasch ausgeladen. „2800 Entbindungen gibt es in dieser Klinik schon zu Friedenszeiten, jetzt sind es erheblich mehr Patientinnen durch die vielen flüchtenden Schwangeren und kranken Frauen aus dem Osten und Süden des Landes“, weiß Jutta Schulte. Die Fahrer haben ihr berichtet, dass die Fenster verbarrikadiert, die Straßen weitgehend leer gewesen seien am Jahrestag des Überfalls.

Während die ausgeladenen Transporter die Rückreise über Polen antraten, fuhren die übrigen Fahrzeuge und ihre mutigen Fahrer weiter nach Osten. Der Verein Stützpfeiler org. benötigt für seine Hilfe für Menschen Not in der Ukraine, in der Türkei und im Ahrtal Sach- und Geldspenden. Wer helfen möchte, kann auf das Konto IBAN: DE 45 4036 1627 0052 0153 00 (unter Angabe des Spendenzwecks) Geld überweisen. https://www.stuetzpfeiler.org