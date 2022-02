Mediengruppe zur Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet

In loser Folge werden die Westfälischen Nachrichten in den kommenden Wochen über die Freiwillige Feuerwehr Lengerich berichten. Vorgestellt werden darin unter anderem einzelne Abteilungen, Struktur, Organisation und Aufgaben der Wehr. Los geht es heute mit der Mediengruppe.

Am Puls der Zeit

Lengerich. „Wir bleiben am Puls der Zeit“, kommentiert Thorsten Budzinski, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Lengerich, die Aktivitäten einer Ende 2021 eingerichteten Mediengruppe, mit der die Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr vor Ort gezielt gestärkt werden soll. „Die Digitalisierung macht auch vor der Feuerwehr nicht halt“, sagt Budzinski. An Facebook, Instagram und Co. führe heutzutage kein Weg vorbei, wenn man junge Menschen – und damit potenziellen Feuerwehr-Nachwuchs – ansprechen wolle. Zeitungsaffin, überlässt er den Bereich Social Media allerdings gerne der jüngeren Generation.