Amtsgericht: Es war fahrlässige Tötung

Der Unfall auf der Industriestraße, bei dem im November eine 24-jährige Frau aus Lengerich starb, hätte nicht tragischer verlaufen können. Jetzt hat das Amtsgericht in Bad Iburg einen Strafbefehl gegen den Mann erlassen, der gemeinsam mit der Frau zur späteren Unfallstelle gefahren war.

Es war ein Novembertag, als der 50-jährige Lkw-Fahrer seine junge Kollegin vom gemeinsamen Arbeitgeber, einem Logistik-Unternehmen nahe der Autobahn 33, in seinem 7,5-Tonner zur Industriestraße mitnahm. Gegen 13 Uhr hielt der Mann an der Einmündung der Dissener Heide zur Industriestraße, um die 24-Jährige aus dem Fahrerhaus zu lassen. Nach Informationen unserer Redaktion war sie auf dem Weg zu einer gegenüberliegenden Firma und hätte dafür die Industriestraße überqueren müssen. Beim Rechtsabbiegen erfasste der Lastwagen die junge Frau und schleifte sie 30 Meter weit mit. Er hatte den Unfall offenbar nicht bemerkt und musste von hupenden Vorbeifahrenden darauf aufmerksam gemacht werden.

Strafbefehl

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte wegen fahrlässiger Tötung gegen den Lkw-Fahrer ermittelt und am Ende wegen dringenden Tatverdachts beantragt, dem Versmolder einen Strafbefehl in Höhe von 150 Tagessätzen à 40 Euro aufzuerlegen. „Für uns war entscheidend, dass er den Unfall verursacht hat, aber nicht absichtlich.“ Es habe sich um einen Fehler beim Abbiegen gehandelt, so Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Retemeyer auf Anfrage unserer Redaktion.

Ein Strafrichter am Amtsgericht Bad Iburg habe den Antrag bearbeitet und sei ihm gefolgt, erklärte die Direktorin des Amtsgerichts Susanne Kirchhoff unserer Redaktion am Mittwoch. Der angeschuldigte Lkw-Fahrer habe sein Fahrzeug in dieselbe Richtung gelenkt, in die die junge Frau gegangen war.

Der Strafbefehl ergeht schriftlich und entspricht einer Verurteilung. Er ist noch nicht rechtskräftig. Der Lkw-Fahrer kann Einspruch gegen den Strafbefehl selbst oder gegen seine Höhe einlegen. Dann käme es zu einer Hauptverhandlung. Würde der Mann den Strafbefehl nicht bezahlen, müsste er fünf Monate ins Gefängnis.