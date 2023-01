Amüsanter Generationenkonflikt

Übereifrige Studenten treffen auf lebenslustige Singles im Best-Ager-Alter, die sich ihre Jugend zurückerobern wollen: Da sind die Konflikte vorprogrammiert. Mit dem Stück „Wir sind die Neuen“ hat das Ensemble des „ThiK“ am Silvesterabend eine umjubelte Premiere gefeiert.

„Es war eine schwierige Geburt, aber das Kind ist ganz hübsch geworden“, zog Thomas Bongard am Silvesterabend im Festsaal der LWL-Klinik ein positives Resümee. Dass der Regisseur und Produzent des Theaterstücks „Wir sind die Neuen“ mit seiner Einschätzung absolut richtig lag, zeigte der Applaus des Publikums, das dem Ensemble „ThiK – Theater in der Klinik“ am Schluss der Aufführung minutenlang zujubelte.