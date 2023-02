An die Stange wagen

Seit über fünf Jahren betreibt Maike Recker die Tanzschule Danceart in Lengerich. Sukzessive wurde und wird das Angebot ausgebaut. So gibt es mittlerweile Poledance. Und ganz neu ist Ballett für erwachsene Anfänger ins Programm aufgenommen worden.

Karina Hibert unterrichtet in lengerich Poledance. Die Nachfrage ist groß.

Mit den üblichen Klischees, die sicher einige im Kopf haben, wenn das Gespräch auf Ballett kommt, räumt Maike Recker schnell auf. Knallharter Drill an der Stange, nein, so etwas gebe es in ihrer Tanzschule nicht. Der Spaß solle im Vordergrund stehen, egal ob bei den Kindern oder bei den Erwachsenen. Und die 35-Jährige versichert: „Es wird viel gelacht.“ Zugleich macht sie klar, dass Ballett körperlich fordernd ist. Auf die Frage, warum man noch als Erwachsener mit dem klassischen Bühnentanz beginnen sollte, spricht sie von einem „Workout, das für jeden geeignet ist“.