Andy Baustein hofft auf viele Stimmen

Was Andy Baustein in der kommenden Woche braucht, sind möglichst viele Unterstützer. Der Lengericher ist Teil des Duos „The Kogs“, das beim WDR 2-Radio-Wettbewerb „Die beste Band im Westen“ teilnimmt. „Am Mittwoch wird unser Lied gespielt“, kündigt Andy Baustein an – und ist gespannt, was am Ende für ihn und Mitstreiter John Orrock herauskommt, wenn der Song „Hit the highway“ gelaufen ist.

Die beiden Männer sind Routiniers, machen seit Jahrzehnten Musik und kennen sich seit etwa zehn Jahren. Vor rund 15 Monaten, mitten in der tiefsten Corona-Krise, fanden sie sich zu „The Kogs“ zusammen. „John hat mich mehrfach angesprochen, ob wir nicht gemeinsam etwas machen wollen“, erzählt Andy Baustein. Dann trafen sie sich, und hatten am ersten Abend gleich drei Songideen. Bausteins Mitstreiter ist gebürtiger Brite, lebt aber in Hamm. Andy Baustein übernimmt den Gesangspart bei „The Kogs“, John Orrock spielt dazu Gitarre. Ihre englischsprachigen Lieder beschreibt Andy Baustein als „New Acoustic Folk Rock“ – das sei nicht der klassische Folk Rock, sondern enthalte Singer-Songwriter-Elemente. Inhaltlich gehe es unter anderem um Themen wie Umweltschutz und Zukunftsängste, allerdings verbunden mit durchaus einem positivem Grundton. Andy Baustein sagt: „Die Leute gehen bewegt aus unseren Konzerten.“

Gelegenheiten am Schopfe packen

Das erste haben „The Kogs“ übrigens im vergangenen Sommer im Soundgärtchen in Lengerich gespielt. Die positive Resonanz hätten ihn und John Orrock in dem, was sie tun, absolut bestärkt, betont der Sänger. Ähnlich sei es nun mit dem Radiowettbewerb. Andy Baustein wertet es bereits als Erfolg, in dieser Woche zusammen mit drei anderen Bands vorgestellt zu werden. Denn als sie ihr Material einschickten, sei ihnen klar gewesen, dass sie sich mit einer großen Anzahl an Mitwettbewerbern würden messen lassen müssen.

Das Lied „Hit the highway“, erklärt der Lengericher weiter, sei eine Aufforderung, Gelegenheiten beim Schopf zu packen statt zu lange Bedenken mit sich herumzutragen und schließlich Pläne oder Träume nicht umzusetzen. Es sei ein ruhiger Song mit klarer Botschaft.

Livekonzert Ende Juli

Wer ihn hören will, habe dazu am Mittwoch, 6. Juli, ab 20.30 bei WDR 2 Gelegenheit, kündigt Andy Baustein an. Live sehen und hören kann man „The Kogs“ am Samstag, 23. Juli, am „Doppellecker“-Bus am Tecklenburger Bahnhof.

Beim Wettbewerb „Die beste Band im Westen“ kann für „The Kogs“ von Montag, 4. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, abgestimmt werden, Möglich ist das unter https://www1.wdr.de/radio/wdr2/musik/szene-im-westen/abstimmung-szene-nrw-band-voting-100.html.