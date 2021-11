Neue Wohnungen an der Lindenstraße: Anfang 2022 wird vermietet

Die Wohnbau Lengerich errichtet an der Lindenstraße drei Mehrfamilienhäuser. Nun steht der zweite Bauabschnitt vor der Fertigstellung. Am 7. November können sich Interessierte ein Bild von den Wohnungen machen, die bald vermietet werden sollen.

Der junge Mann kommt anscheinend gerade von der Arbeit und will nun in seine Wohnung. Doch für das Trio von der Wohnbau Lengerich, das vor seiner Tür steht, nimmt er sich kurz Zeit. Alles sei „tiptop“ lobt er das Domizil, in das er erst vor wenigen Monaten eingezogen ist. Eine Aussage, die Ivonn Hobeling, Claus Gravemeier und Max Mews sichtlich zufriedenstellt. Sind sie doch an die Lindenstraße gekommen, um über den aktuellen Stand des dortigen Bauprojektes zu informieren.

51 Wohnungen errichtet das Genossenschaftsunternehmen an der Adresse. Das Ganze geht in drei Bauabschnitten über die Bühne. Das erste Gebäude ist im Frühjahr fertiggestellt worden; 15 der 17 Wohnungen seien mittlerweile vermietet, berichtet Ivonn Hobeling, die bei der Wohnbau das Vermietungsmanagement leitet. Der zweite Bauabschnitt steht kurz vor der Fertigstellung, Anfang nächsten Jahres sollen in dem Mehrfamilienhaus die nächsten Mieter einziehen können. Die dritte und letzte Etappe wird, so der Zeitplan eingehalten werden kann, im Juni 2022 in Angriff genommen werden.

Die Lengericher und sonstige Interessierte bekommen am Sonntag, 7. November, die Gelegenheit, sich ein Bild von dem Großprojekt zu machen. Von 13.30 bis 15.30 Uhr lädt die Wohnbau zum Tag der offenen Tür ein. Besichtigt werden können dann unter anderem einige Wohnungen in dem Gebäude, das zum Jahreswechsel bezugsfertig sein soll. Wie schon im ersten entstehen auch im zweiten Bauabschnitt 17 Wohnungen. Deren Größe schwankt zwischen 62 und 112 Quadratmeter. Es gibt eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, KfW 55-Standard, je einen Stellplatz in der Tiefgarage, Kellerräume und durch Laubengänge separate Zugänge zu den Wohnungen. Wohnbau-Vorstand Claus Gravemeier betont, dass an den Plänen der Architekten, die einst mittels Wettbewerb den Zuschlag erhielten, nichts Gravierendes geändert worden sei. „Mit dem Ergebnis sind wir sehr, sehr zufrieden“, betonen er und Vorstandskollege Max Mews unisono.

Weniger glücklich sind sie mit den Auswirkungen, die die Corona-Pandemie auf das Millionen-Bauvorhaben hat. Wie andernorts auch macht der Materialmangel zu schaffen. Das habe beim ersten Bauabschnitt in der Endphase zu Verzögerungen geführt – zu einer Zeit, als die ersten Mietverträge bereits abgeschlossen gewesen seien. Angesichts dieser Erfahrungen gehen die Verantwortlichen beim zweiten Abschnitt nun auf Nummer sicher: erst die Fertigstellung, dann die Vermarktung.

8,95 Euro pro Quadratmeter muss zahlen, wer einziehen möchte. Das ziehe sich einheitlich durch alle Wohnungen, egal ob Erd- oder Dachgeschoss, Balkon oder Terrasse, zwei oder vier Zimmer.

Hochgezogen wird das Haus mit insgesamt 1258 Metern Wohnfläche in 16 Monaten. Kosten lässt sich das die Wohnbau 3,6 Millionen Euro.