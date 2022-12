Angebot für junge Leute ausgeweitet

In der nächsten Woche erscheint das neue VHS-Programm. Darin wird das Angebot für junge Menschen erheblich ausgeweitet, wie VHS-Leiterin Angelika Weide und Valentina Beeck, seit Juli in der Einrichtung tätige Fachbereichsleiterin, am Freitag in einem Pressegespräch ankündigten.

Valentina Beeck (l.) und VHS-Leiterin Angelika Weide stellten das neue Programm der Volkshochschule am Freitag in einem Pressegespräch vor.

Valentina Beeck sprüht geradezu voller Tatendrang. Obwohl erst seit Anfang Juli Mitarbeiterin der Volkshochschule (VHS), trägt das neue Programm, das im Laufe der kommenden Woche in der Geschäftsstelle der VHS, aber auch in Banken, Sparkassen, im Rathaus und der Tourist-Info erhältlich und natürlich auch online verfügbar sein wird, bereits die Handschrift der 26-Jährigen. Valentina Beeck, die aus Lotte stammt, nach dem Abi am GAG und einem Freiwilligen sozialen Jahr in der Jugendbildungsstätte Tecklenburg in Münster Erziehungswissenschaften, Schwerpunkt Erwachsenenbildung/außerschulische Jugendbildung studierte und nach dem Studium ein Jahr lang am Institut für Erziehungswissenschaften als Dozentin tätig war, verantwortet nun die Fachbereiche Berufliche Bildung/EDV, Gesundheit und Junge VHS.