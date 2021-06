Angebotsengpasssoll beseitigt werden

Gewerbeflächen sind, ähnlich wie Neubaugrundstücke, in Lengerich knapp. Die Stadt will dem Problem entgegenwirken und in einem Bereich Platz schaffen, in dem zuletzt schon einiges passiert ist. Es geht um die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans für einen Abschnitt „Südlich Deetweg“. Dafür hat der Planungsausschuss nun einstimmig grünes Licht gegeben.

Es handelt sich um ein rund 3,7 Hektar großes Areal, das sich östlich an jene Fläche anschließt, die in Verlängerung des Loheschs über die Poststraße hinaus bereits für Gewerbeansiedlung zur Verfügung gestellt worden ist.

Wie Martin Rhode vom Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt den Ausschussmitgliedern erläuterte, hat die Stadt zuletzt keine baureifen Gewerbeflächen mehr vorhalten können. Auf Nachfrage von Ulrich Weiß (Bündnis 90/Die Grünen) ergänzte der Beigeordnete Frank Lammert, dass in den vergangenen Monaten eine „knappe Handvoll“ Unternehmen bei der Verwaltung entsprechende Anfragen gestellt hätten. Es seien vor allem kleinere Firmen gewesen, zum Teil Neugründungen, einige aus Nachbarkommunen.

Bis die Fläche „Südlich Deetweg“ zur Verfügung steht, dürften noch rund eineinhalb Jahre vergehen, so Lammert weiter.