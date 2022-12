Angeklagte beteuert ihre Unschuld

Um Urkundenfälschung in gleich mehreren Fällen ging es am Mittwoch vor dem Amtsgericht Tecklenburg. Eine zum Zeitpunkt der Taten in Lengerich lebende 29-jährige Frau war angeklagt, als Shop-Mitarbeiterin eines Mobilfunkanbieters die Unterschriften mehrerer Kundinnen gefälscht zu haben. Ihr Ziel sei gewesen, durch fingierte Vertragsverlängerungen und Handy- beziehungsweise Tablet-Verkäufe einen geldwerten Vorteil zu erzielen, so die Staatsanwältin.

