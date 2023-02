Tatverdächtiger schweigt weiterhin

Der 17-Jährige, der verdächtigt wird, am 10. Januar an den Kaufmännischen Schulen Tecklenburger Land in Ibbenbüren seine Klassenlehrerin erstochen zu haben, schweigt weiter zu den Vorwürfen. Das teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Der 17-jährige Tatverdächtige, der an den Kaufmännischen Schulen Tecklenburger Land in Ibbenbüren seine Klassenlehrerin mit mehreren Messerstichen getötet haben soll und in Untersuchungshaft sitzt, schweigt nach wie vor zu den Vorwürfen. „Der anwaltlich vertretene Beschuldigte macht weiterhin von seinem Recht Gebrauch, sich zu dem Tatvorwurf nicht zu äußern“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unserer Redaktion. Die Frage nach dem Motiv sei auch angesichts einer fehlenden Einlassung nicht geklärt, die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. In den ersten Ermittlungen war deutlich geworden, dass der Berufsschüler durch sein verbal aggressives Verhalten aufgefallen sei. Ob hier ein Zusammenhang mit der Tat bestehe, müssten die Ermittlungen ergeben.