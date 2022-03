Angeklagter wollte in den „Knast“

Ein 35-Jähriger hat in den Jahren 2020 und 2021 mehrfach auf dem Gelände der LWL-Klinik randaliert. Der Grund dafür war durchaus kurios. Nun befasste sich das Amtsgericht Tecklenburg mit dem Fall.

Prozess wegen wiederholter Randale in der LWL-Klinik

Recht lang war die Liste der Anklagepunkte, die die Staatsanwältin am Freitag vor dem Amtsgericht Tecklenburg gegen einen 35-Jährigen vorgebracht hat. Mehrfach hatte der Mann in den Jahren 2020 und 2021 auf dem Gelände der LWL-Klinik, wo er seit Längerem lebt, randaliert. Unter anderem hatte er einen Fernseher durch ein geschlossenes Fenster auf die Straße geworfen. Grund dafür, erklärte der Angeklagte, sei der Wunsch, entweder in die geschlossene Abteilung oder den „Knast“ verlegt zu werden.