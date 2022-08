Antrag auf Teilausschüttung scheitert

20 Prozent des Bilanzgewinns der Stadtsparkasse hätte Hagen-Dieter-Vogel, fraktionsloses Mitglied im Stadtrat, gerne an den Träger, die Stadt ausgeschüttet. Ein Antrag, dem die übrigen Ratsmitglieder auf keinen Fall folgen wollten.

Er verstehe sich nicht „als moderner Robin Hood“, der den Reichen das Geld wegnehmen wolle, um es den Armen zu geben, stellte Hagen-Dieter Vogel während der Ratssitzung am Dienstagabend klar. Gleichwohl schlug der fraktionslose Ratsherr vor, 85 000 Euro – das sind 20 Prozent des Bilanzgewinns der Stadtsparkasse Lengerich – nicht in die Sicherheitsrücklage einzustellen, sondern an den Träger, die Stadt, auszuschütten.