Arbeiten am absoluten Limit

Husten gepaart mit Fieber, Bronchitis, Magen-Darm-Infekte, RS-Viren oder Hand-Fuß-Mund-Erkrankungen – und nur selten Corona-Fälle. In den Kinderarztpraxen von Dr. Jost Knippenberg und Dr. Marina Reitenbach ist es momentan so voll, wie sie es noch nicht erlebt haben.

Man muss aktuell schon eine gehörige Portion Geduld mitbringen, wenn man in einer der beiden Lengericher Kinderarztpraxen jemanden ans Telefon bekommen möchte. Denn die arbeiten seit Wochen am absoluten Limit. Eine Vielzahl an Eltern rennen ihnen mit hustenden, verschnupften und quengelnden Kindern die Bude ein. Und zwar so viele, dass sowohl Dr. Jost Knippenberg, der seit sechs Jahren seine Praxis an der Bahnhofstraße betreibt, als auch Dr. Marina Reitenbach, die schon seit 1981 praktiziert, unisono sagen, so etwas noch nicht erlebt zu haben.