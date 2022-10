Arbeiten an „einer schönen Lösung“

Philipp Wittmann hat am Mittwochvormittag eine Menge Kundschaft zu bedienen. Offenbar wollen viele in diesen Tagen Stiefmütterchen, Hornveilchen oder andere Pflanzen in die Erde setzen. Trotzdem nimmt sich der 35-Jährige Zeit für die Presse. Zu wichtig ist ihm das Anliegen der Lengericher Marktbeschicker, deren Sprecher er ist. Es geht um den künftigen Standort.

Wie berichtet, hatten in der vergangenen Woche die vier Ratsfraktionen einen Antrag verabschiedet, der vorsieht, dass über das Thema in den entsprechenden Fachausschüssen öffentlich diskutiert wird. Offenbar haben die Händler der Politik dazu den Anstoß gegeben. Es habe Kontakt gegeben, bestätigt Philipp Wittmann. Und dabei sei auch zur Sprache gekommen, dass es nach Ansicht der Beschicker nicht wirklich vorangeht. Der Gärtner führt die Arbeitsgruppe an, in der zusammen mit der Stadtverwaltung a einer Lösung gearbeitet wird, die seit rund einem Jahr bestehe und erst einmal zusammengekommen sei. „Aus unserer Sicht ist bislang zu wenig herumgekommen“, so Wittmann.

Hintergrund ist die geplante Neubebauung des Parkplatzes an der Alwin-Klein-Straße und des angrenzenden Areals der ehemaligen Bodelschwingh-Realschule. Wird das Vorhaben konkret, müssen die Marktbeschicker weichen. Philipp Wittmann betont, ihm und den Kolleginnen und Kollegen sei daran gelegen, zusammen mit der Stadt „eine schöne Lösung“ zu entwickeln.

Allerdings setzen die Händler auch ein paar Pfähle, an denen aus ihrer Sicht nicht zu rütteln ist: Für die Kundschaft muss der Markt sowohl mit dem Fahrrad als auch dem Auto gut erreichbar sein. Er soll nah am Zentrum stattfinden. Und es braucht ausreichend Platz, damit zum einen mit größeren Fahrzeugen rangiert und zum anderen die teils großflächigen Stände allesamt nahe beieinanderstehen können. Philipp Wittmann liefert die Begründung zu diesen Forderungen: „Wir sind kein Event-Markt, wir sehen uns mit unserer Produktpalette eher als Verbrauchermarkt, der vorwiegend Regionales anbietet.“ Und da brauche es, wie beim Supermarkt auch, die Stellplätze nahe bei und keinen womöglich weit auseinandergezogenen Markt.

Somit scheint es auch kein Zufall zu sein, dass SPD, CDU, Grüne und FDP das Thema Zukunft des Feuerwehr-Parkplatzes mit in ihren Antrag integriert haben. Der Sprecher der Beschicker stellt dazu fest, dass sich die meisten Händler durchaus vorstellen könnten, dorthin zu wechseln. Voraussetzung, die Fläche wird gepflastert oder anderweitig befestigt. Wittmann bringt noch einen weiteren Aspekt ins Spiel: Da Lengerich über kurz oder lang eine neue Feuer- und Rettungswache an anderer Stelle bekommt, stellt sich die Frage, was mit dem Gebäude an der Schulstraße passiert. Zumindest als Idee im Raum stand schon einmal eine Art Markthalle. Aus Sicht von Wittmann könnten sich der Wochenmarkt und eine Markthalle in direkter Nachbarschaft zu einem attraktiven Ganzen entwickeln.

Momentan sei es für die Beschicker jedoch einfach wichtig, möglichst schnell Planungssicherheit zu bekommen. Weil er Sprecher der Händler ist, kämen die Kolleginnen und Kollegen immer wieder auf ihn zu, um sich auf dem Laufenden zu halten. „Es vergeht keine Woche, in der ich nicht gefragt werde, ob es was Neues gibt.“