Arbeitslosenquote sinkt auf 3,5 Prozent

Oft steigt im Sommermonat Juli die Zahl der Erwerbslosen. Nicht so diesmal – zumindest im Geschäftsstellenbezirk Lengerich der Agentur Arbeit. Sowohl im Monats- und auch im Jahresvergleich gab es einen Rückgang.

Der saisontypisch leichte Anstieg der Arbeitslosenzahlen hat die Geschäftsstelle Lengerich der Agentur für Arbeit nicht erfasst. Im Juli wurden 924 Arbeitslose in der Statistik geführt. Das sind 35 weniger als im Juni und 230 weniger als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Laut Arbeitsmarktbericht, der am Donnerstag vorgelegt wurde, sinkt die Arbeitslosenquote im Bereich der Geschäftsstelle um 0,2 auf 3,5 Prozent. Vor einem Jahr lag dieser Wert bei 4,4 Prozent.

184 Menschen haben sich im Juli in der Geschäftsstelle neu arbeitslos gemeldet. 75 sind zuvor einer Erwerbstätigkeit nachgegangen, 34 haben eine Ausbildung abgeschlossen oder an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilgenommen. Diese Zahlen liegen leicht unter den Werten des Vormonats. In der Altersgruppe der bis 25-Jährigen ist die Zahl der Arbeitslosmeldungen um 20 auf 46 gestiegen. 55 Jahre und älter waren im Juli 37 Menschen, die sich arbeitslos gemeldet haben. Einer weniger als im Juni.

221 Personen haben sich aus der Arbeitslosigkeit verabschiedet. Das sind 41 mehr als im Juni und 52 mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat. 89 Frauen und Männer nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, 29 wechselten in eine Ausbildung oder eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme. Insbesondere die Altersgruppe der bis 25-Jährigen profitierte von der Entwicklung. Mit 47 Menschen meldeten sich 23 mehr aus der Arbeitslosigkeit ab als im Vormonat.

Gemeldet worden sind der Geschäftsstelle im Juli 100 zu besetzende Arbeitsstellen. Das waren 13 mehr als im Juni und 37 mehr als im Juli des Vorjahres. Seit Jahresbeginn sind 520 offene Arbeitsstellen gemeldet worden. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Plus von 138 Stellen.

Auf dem Ausbildungsmarkt stehen kreisweit noch 1157 freie Lehrstellen zur Verfügung. Rein theoretisch hat damit jeder der noch suchenden 559 Jugendlichen zwei Ausbildungsplätze zur Auswahl. Reiner Zwilling, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rheine, rät Bewerberinnen und Bewerbern, bei der Suche nicht locker zu lassen. Der Einstieg in eine Ausbildung könne auch noch in den nächsten Wochen erfolgen, „ohne Probleme“.