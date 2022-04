Auf dem Rücken der Steckenpferde

Einer Trendsportart, die ursprünglich aus Finnland kommt, frönen einige Lengericher Kinder, dem Hobby Horsing. Das Steckenpferd-Reiten können interessierte Kinder bei einem Schnuppertraining am 24. April kennen lernen. Bei Gefallen können sie einen Hobby-Horsing-Kurs des Reit- und Fahrvereins Lengerich besuchen, der am 8. Mai beginnt.

Hobby Horsing: Reit- und Fahrverein bietet Trendsportart aus Finnland an

Dass die Reiterei ihr Steckenpferd ist, darf im Fall von Mia (12), Laura (7) und Lukas (5) durchaus wörtlich genommen werden. Seit einigen Monaten versuchen sie sich auf Steckenpferden in der Kunst des Dressurreitens. Genau genommen frönen sie einer Trendsportart aus Finnland, bei der Bewegungsabläufe, wie man sie vom Spring- oder Dressurreiten kennt, in mitunter improvisierten Parcours in Turn- oder Reithallen oder auf Koppeln nachgestellt werden, ohne dass dabei echte Pferde zum Einsatz kommen.