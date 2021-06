Auf einmal ist der Chefarzt weg

Mit nur wenigen Worten bestätigt die Helios-Klinik auf Nachfrage der WN, dass Chefarzt Dr. Markus Ahrens nicht mehr im Haus arbeitet. Über die Gründe, die zur Trennung von dem vor drei Jahren gekommenen Chirurgen geführt haben, hüllt sich das Krankenhaus in Schweigen.

Bei Übergabe der Chefarzt-Aufgaben für die Allgemein- und Viszeralchirurigie lächeln Dr. Markus Ahrens (links) und Dr. Matthias Wankmüller. Das ist knapp eineinhalb Jahre her. Im Mai ist es zur Trennung zwischen Ahrens und der Helios-Klinik gekommen.

Eigentlich war alles von langer Hand vorbereitet worden. Im November sollte Dr. Markus Ahrens die Nachfolge von Dr. Matthias Wankmüller antreten. Seit gut zweieinhalb Jahren leiteten die beiden Mediziner gemeinsam die Chirurgie in der Helios-Klinik. Und perspektivisch sollte Markus Ahrens auch die Position des Ärztlichen Direktors von Matthias Wankmüller übernehmen. Alles Makulatur. Seit Ende Mai ist Markus Ahrens nicht mehr im Haus an der Martin-Luther-Straße tätig.

Eine Tatsache, die von der Helios-Klinik auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten bestätigt wird. Über die Gründe, die zur Trennung geführt haben, schweigt sich die Geschäftsführung an der Martin-Luther-Straße 49 aus. Ebenso wird nicht auf die Behauptung eines Informanten reagiert, der von einem Hausverbot für Markus Ahrens berichtet. „Personelle Angelegenheiten behandeln wir im Sinne des Datenschutzes selbstverständlich vertraulich – ich bitte hier um Verständnis“, antwortet Geschäftsführer Frank Mönter schriftlich auf eine entsprechende Nachfrage der WN.

Im November 2018, als Markus Ahrens an der Martin-Luther-Straße offiziell vorgestellt wurde, gab es ehrgeizige Pläne für das Krankenhaus. Der Neue war zuvor zehn Jahre an der Universitätsklinik Kiel tätig und dort unter anderem Leiter des Referenzzentrums für Adipositas- und Metabolische Chirurgie.

Mit der Expertise des Spezialisten für laparoskopische Operationen in der Adipositaschirurgie und der gesamten onkologischen Chirurgie des Bauchraums sollte die interdisziplinäre Adipositaschirurgie in der Region aufgebaut werden.. Zugleich freute sich die Helios-Klinik über die Stärkung des Fachwissens insbesondere in der minimal-invasiven Chirurgie.

Über seine Gründe für den Wechsel von der Kieler Förde an den Südhang des Teutoburger Waldes sagte Markus Ahrens damals, dass die hohe Zufriedenheit unter den Mitarbeitern, ein ausgeprägtes soziales Miteinander und das An-einem-Strang-Ziehen bei der Arbeit wesentliche Gründe gewesen seien. Hinzu kämen „schnelle, zielgerichtete Entscheidungen bei einem privaten Träger, das finde ich gut“.

Während seiner Zeit an der Uniklinik Kiel war Markus Ahrens Mitglied des Teams des Interdisziplinären Zen-trums für Adipositasmedizin, das zum deutschen Referenzzentrum ernannt wurde. Zudem ist er 2014 mit dem Fritz-Lindner-Preis der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie für seine wissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet worden. Im vergangenen Jahr ist er zum zweiten Mal in Folge auf die Top-Mediziner-Liste des Nachrichtenmagazin Focus gesetzt worden.

Zweifel an den medizinischen Fähigkeiten des Chirurgen mit Folgen für Patienten, die von dem Informanten, der namentlich nicht genannt werden will, geäußert werden, teilt die Helios-Klinik nicht. „Mir ist ein solcher Vorwurf nicht bekannt“, stellt Frank Mönter fest. Der Geschäftsführer der Helios-Klinik verweist zudem auf die Ergebnisse der Initiative Qualitätsmedizin (IQM), nach der das Haus an der Martin-Luther-Straße im „vergangenen Jahr 96 Prozent aller Qualitätsziele erreicht“ habe. Auch die entsprechenden IQM-Berichte der vorhergehenden Jahre weisen für die Helios-Klinik Lengerich keine Auffälligkeiten aus.

Markus Ahrens war von der Redaktion für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.