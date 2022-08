Die Rock am Rathaus-Reihe hat auch in diesem Sommer wieder zahlreiche Lengericher in den Stadtkern gezogen. Nun gibt es nur noch zwei Auflagen – morgen ist ein Münsteraner unter der Platane aktiv.

Auf zur vorletzten Runde bei Rock am Rathaus. Am morgigen Donnerstag, 18. August, gastiert der Münsteraner Gitarrist und Sänger Phil Seeboth unter der Platane und präsentiert ab 19 Uhr authentischen Blues-Rock. Sechsmal brannte förmlich die Hütte auf dem Rathausplatz, sechsmal herrschte volles Haus.

„Es ist super gelaufen bisher. Wir hoffen, dass das auch am Donnerstag so sein wird“, erklärt Rolf Hermann, Leiter des Arbeitskreises des Bürgervereins „Offensive“, der die Veranstaltungen durchführt. „Seine Stimme entführt den Zuhörer Down South in die Südstaaten. Er fesselt die Besucher lediglich mittels seiner Stimme und famosem Gitarrenspiel. Er huldigt Größen wie Bob Dylan oder Van Morrison und streift die ,Easy Rider‘-Ära“, so steht es in der Biografie von Phil Seeboth. Weiter heißt es: „Mit Blick auf seine Familiengeschichte sticht hervor, dass sein Großvater in den 1940er-Jahren auf den Baumwollplantagen Louisianas schwitzte und schuftete, unmittelbar umgeben von einer der aufregendsten Zeiten des Blues und seiner Protagonisten. Eng mit diesem Erbe verbunden ist die Musik von Phil Seeboth in Leidenschaft, Spielfreude und Gefühl von den amerikanischen Vorbildern inspiriert. Hautnah ist das bei jedem Konzert zu spüren.“ Wie ein einzelner Musiker, lediglich mittels seiner Stimme und famosen Gitarrenspiels zu fesseln vermag, das möchte Phil Seeboth auch bei Rock am Rathaus beweisen.

Dabei darf er sich sicherlich einer großen Zuhörerschar erfreuen. Denn wie heißt es inzwischen in Fachkreisen: „Rock am Rathaus, da müssen wir hin.“