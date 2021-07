Aufruf findet Riesen-Resonanz

Rüdiger Kipp wirkt immer noch ein wenig ungläubig, wenn er von der Hilfsaktion der Rettungswache Lengerich erzählt. Mit zwei Fahrzeugen sind am Samstag Ausrüstungsgegenstände für die Hilfskräfte im Hochwasser-Katastrophengebiet nach Bonn gebracht worden. Geschätzter Wert: 25 000 bis 30 000 Euro.

Angefangen hat alles mit einer Whatsapp-Nachricht von Markus Neu. Den Bonner hat Rüdiger Kipp bei einem Lehrgang im Institut der Feuerwehr kennengelernt. „Markus hat sich für Spenden bedankt und darauf hingewiesen, dass noch viel mehr benötigt wird“, erzählt der Leiter der Rettungswache an der Schulstraße. Er informiert sich, was alles gebraucht wird. „Alle möglichen Ausrüstungsgegenstände“, bringt der Wachleiter die Antwort auf einen kurzen Nenner.

Das war am Donnerstag. Rüdiger Kipp erzählt es seinen Kolleginnen und Kollegen, greift zum Telefon, ruft die ersten Firmen an. Ob Schubkarren, Eimer, Werkzeuge, Gummistiefel, Arbeitshandschuhe, Kabel – bei den Unternehmen sei er offene Türen eingelaufen. „Das kam sehr gut an, dass wir um Material gebeten haben und es persönlich abgeben wollten.“ Auch am Montagmorgen ist seiner Stimme anzuhören, dass er mit diesen Reaktionen nicht gerechnet hat.

Überwältigt ist er von der Menge der gespendeten Gegenstände, die im Lauf des Freitag an der Wache eintreffen. Ob vom Kiebitzmarkt, den Firmen G. Schallenberg Mineralöl, Reiffenschneider, Dyckerhoff, der Filiale Lengerich der Agrartechnik Altenberge oder Hecht Garten (Gewerbepark am FMO) sowie weiteren Unternehmen, die nicht genannt werden wollen und teils durch Mund-zu-Mund-Propaganda dazustoßen: Das Verpacken des Materials auf zwei Fahrzeuge wird am Samstagmorgen zur logistischen Herausforderung.

Hinzu kommen viele private Geldspenden, die zum Ankauf weiterer Ausrüstung verwendet werden. Beispielhaft für die „unfassbare Hilfsbereitschaft und Solidarität“, nennt Rüdiger Kipp das Erlebnis eines Kollegen. Der hat vom Karnevalsverein Vennhaus 500 Euro erhalten, ein Nachbar legt weitere 100 Euro dazu. Mit einem Anhänger sei der Kollege zu einem Baumarkt gefahren, habe darum gebeten, für 600 Euro entsprechendes Material aufzuladen. „Am Ende hat die Ladung einem Wert von 1700 Euro entsprochen“, sagt der Wachleiter.

In Bonn – von dort werden die Sachen ins Katastrophengebiet weitergeleitet – werden die Lengericher mit den Folgen des Hochwassers konfrontiert. „Zwölf Feuerwehr-Kameraden haben ihre Häuser verloren. Bei einem tat sich vor der Haustür ein acht Meter tiefer Abgrund auf. Vorgarten, Straße, alles war weggespült worden“, nennt er ein Beispiel.

Die Kollegen in Bonn hätten mit großen Augen und offenen Mündern auf die Ladung der beiden Fahrzeuge geschaut. Dann hätten sie beim Ausladen mit angepackt und direkt Geräte wie Tauchpumpen einsatzbereit gemacht. Für Rüdiger Kipp ist es „immer noch unvollstellbar, wie viel Material in so kurzer Zeit zusammengekommen ist“. Darunter auch Spenden von Firmen, die sich bereits auf anderem Weg für Hochwasser-Opfer eingesetzt haben.