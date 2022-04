Rückt der Radwegebau an der Osnabrücker Straße in greifbare Nähe?

Kommt nach Jahrzehnten der Diskussionen und Forderungen nun doch noch der Radweg entlang der Osnabrücker Straße Richtung Landesgrenze? Zumindest scheinen die Chancen gestiegen zu sein, denn das Projekt ist im „Jahresbauprogramm 2022 für den Radwegebau an bestehenden Landesstraßen“ weit vorne platziert. Und es gibt noch eine zweite spannende Idee zum Thema Radweg.

Aufstieg in die Top Ten

Die TWE-Strecke am Sundermanns Knapp: Die Bürgermeister der Kommunen entlang der Strecke denken über einen Radweg nach, de

Es sind zwei Projekte, die, sollten sie realisiert werden, für das Fahrradwegenetz von Lengerich in die Nachbarschaft so etwas wie einen Quantensprung bedeuten würden. Zum einen geht es um die seit Jahrzehnten geforderte Verbindung entlang der Osnabrücker Straße zur Landesgrenze, zum anderen um eine Idee, die erst vor einigen Wochen in einer Bürgermeisterrunde auf den Tisch gekommen ist. Der Gedanke: ein Radweg entlang der TWE-Bahnstrecke von Bad Iburg bis nach Ibbenbüren.