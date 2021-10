Auftakt im alten Kälberstall

Eine Buchlesung in einem ehemaligen Kälberstall, das haben am Freitag Grundschüler aus Hohne auf dem Hof Höcker erlebt. Eingeladen hatte die Kinder der Westfälisch-Lippischen-Landfrauenverband. Es war der Auftakt einer besonderen Aktion.

Gastgeber Stefan Höcker hatte für Buchautor Guido Höner und seine jungen Zuhörer von der Grundschule Hohne in einem alten Kälberstall eine gemütliche und zum Thema Landwirtschaft bestens passende Sitzrunde aus Stroh aufgebaut.

„Ich wohne auf einem Bauernhof.“ Bei diesen Worten eines Mädchens von der Grundschule Hohne mussten Guido Höner und Regina Selhorst lachen. Auch wenn die kecke Gesprächspartnerin damit eigentlich nicht zur Zielgruppe ihrer Aktion gehörte. Der Autor und die Präsidentin des Westfälisch-Lippischen-Landfrauenverbandes (WLLV) waren am Freitag, zusammen mit einigen anderen Gästen, auf den Hof Höcker gekommen. Dort fand eine Premiere statt. Zum ersten Mal hatte der WLLV Grundschüler zu einer Lesung mit Guido Höner eingeladen. Der stellte sein Buch „Marike und Julius auf dem Bauernhof“ vor.

Wenn man so will, handelt es sich dabei um Aufklärungslektüre. Höner erzählt kindgerecht auf unterhaltsame und informative Weise, wie das Leben in der Landwirtschaft heute aussieht. Das einem jungen Publikum zu vermitteln, das ansonsten wenig Berührungspunkte zu diesem Thema habe, sei dem WLLV ein wichtiges Anliegen, betonte Regina Selhorst bei der Vorstellung des Leseprojektes. Die Geschichte von Marika und Julius sei eine „ganz wunderbare Möglichkeit“, diese Aufgabe anzugehen.

Der Autor berichtete, dass bereits 11 000 Exemplare seines Buches verkauft worden seien. Einen größeren Posten haben die Landfrauen dank der finanziellen Unterstützung durch die Stiftung Westfälische Landschaft erhalten. Nach und nach und zusammen mit Höner sollen die nun unter das junge Volk an Grund- und auch Förderschulen gebracht werden.

Welche Tiere leben auf einem Hof? Was wächst auf den Feldern? Antworten auf Fragen wie diese will der WLLV den Kindern geben und dabei auch Begegnungen auf Höfen ermöglichen. Wie das funktionieren kann, war auf dem Hof von Familie Höcker zu erleben. Die Jungen und Mädchen von der Grundschule Hohne nutzten die Gelegenheit, um sich in Ställen umzuschauen oder auch um Kälber und Katzen zu streicheln.

Guido Höner und Regina Selhorst betonten, dass bei den Hofbesuchen und den Lesungen keineswegs eine „romantisierte“ Darstellung der Landwirtschaft vermittelt werden solle, sondern ein realistisches Bild vom Arbeitsalltag. Die Protagonisten des Buches, so Höner, seien allesamt reale Personen und auch den Hof, auf dem die Geschichte spielt, gebe es – und zwar in Laer.

Er räume dabei mit Rollenklischees ebenso auf wie er deutlich mache, „dass der Anfang einer Wurst das Ende eines Lebens bedeutet“, verdeutlichte der Autor seinen Ansatz. Es gehe um Gülle und auch um Sinn und Zweck des Spritzens, um Bio-Landwirtschaft, Maschineneinsatz und Lohnunternehmer.

Ob die Botschaft ankam? Klar war beim Besuch der Kinder auf Hof Höcker auf jeden Fall sehr schnell, dass die Kinder mit Interesse dabei waren.