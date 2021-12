Auftakt mit Zahlen und Bewegung

Kreuz und quer ging es am Dienstag für sechs Kinder durchs Lengericher Jugendzentrum. Sie nahmen am Chaosspiel teil, das zum kleinen Weihnachtsferienprogramm des Hauses gehört. Trotz der Einschränkungen durch Corona konnte alles, wenn auch im kleinen Rahmen, wie geplant über die Bühne gehen.

„Wo ist die 15“, fragen sich und den Leiter des Jugendzentrums, Thomas Brümmer, die Kinder der grünen Gruppe. Im Schweinsgalopp sind sie soeben die Treppe hinuntergelaufen auf der Suche nach der Zahl, die irgendwo versteckt ist. Ohne sie geht nichts, wollen sie wieder zurück ans Spielfeld in der ersten Etage, um die nächsten Fragen zu beantworten und möglichst schneller weiterzukommen als die Jungen der roten Gruppe, die gerade im Erdgeschoss unterm Tisch, an der Heizung oder hinter der Mülltonne nach der Fünf schauen, um dem gleichen Ziel näherzukommen.

Sechs Kinder zwischen acht und elf Jahren sind beim Chaosspiel im Rahmen des Ferienprogramms des Jugendzentrums am Start. Wegen der aktuellen Corona-Auflagen deutlich weniger als in früheren „normalen“ Zeiten. Zehn hätten es sein dürfen, acht hätten sich angemeldet, ein Kind habe abgesagt, eins sei nicht gekommen, sagt Brümmer. Und ohne Testnachweis gehe es seit Inkrafttreten der neuen Schutzverordnung am Dienstag auch bei den Jüngeren nicht. Diese haben glücklicherweise auch kein Problem mit der Maskenpflicht und kommen kaum aus der Puste, wenn sie treppauf und -ab laufen, und sind mit Spaß bei der Sache.

Das Chaosspiel bildet den Auftakt des Ferienprogramms, das ursprünglich ganz anders geplant war. Größere Veranstaltungen und Ausflüge zum Spieleparadies oder zur Trampolinhalle hatten Brümmer und sein Team wegen der rasant steigenden Infektionszahlen abgesagt. „Schweren Herzens, aber es ist einfach zu riskant“, ist ihnen bewusst. Das Alternativprogramm sieht bis zum Ferienende am 7. Januar noch ein Fifa- und ein Mario-Card-Turnier, Bastelaktionen und einen Filmeabend zum Abschluss vor. Dieser ist allerdings schon ausgebucht. Für die anderen Termine sei „noch Luft nach oben“, das heißt eine Anmeldung möglich, rührt Thomas Brümmer die Werbetrommel zwischen den Gesprächen mit den Kids, die beim Chaosspiel gewinnen möchten und auf dem Weg dahin nicht nur Zahlen suchen und jede Menge laufen, sondern auch rechnen, ein Weihnachtslied singen oder einige Fragen beantworten müssen. Welcher Vogel sich auf der Uhr im Vorraum des Büros auf der Acht befindet? Klar, die Amsel, das steht drunter. Welches Tier ist an der Krippe? Hier haben die Kinder die Wahl zwischen Ochs und Esel. Nur eine Antwortmöglichkeit gibt es auf die Frage, was am 31. Dezember gefeiert wird. „Heilige Drei Könige“, rät ein Kind. „Stimmt nicht, dann ist Silvester“, korrigiert ein anderes, bevor es weiter im Spiel geht

Wer sich für die Ferienangebote bis Ende der kommenden Woche anmelden möchten, kann zu den Öffnungszeiten im Jugendzentrum Lengerich anrufen (0 54 81/ 33 91 60).