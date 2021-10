Aus der Traum vom Apfelbaum?

Am 28. August ist die Wette zwischen Dr. Michael Bilharz (rechts) und der Stadt abgeschlossen worden. Derzeit sieht es so aus, als wenn der Klima-Experte des Bundesumweltamtes gewinnen würden.

Die Wette steht, und im Moment sieht es nicht danach aus, als würde die Stadt Lengerich gewinnen. Am 28. August hatte Dr. Michael Bilharz im Rahmen seiner Klimawette-Tour Station auf dem Rathausplatz gemacht. Dabei hatte er mit Bürgermeister Wilhelm Möhrke gewettet, dass die Stadt keine 333 Einwohner für die Teilnahme an der Klimawette gewinnen würde. Der Verwaltungschef hatte dagegen gehalten. Wett-Einsatz: ein Apfelbaum, wenn Lengerich gewinnt, ein Laubbaum, wenn die Stadt verliert.

Sechs Wochen später und damit drei Wochen vor Ablauf der Wettfrist am 1. November, sieht es für die Stadt nicht gut aus. Nicht mal ein Zehntel der anvisierten 333 Teilnehmenden haben sich gefunden. Genau zwei Dutzend Lengericher haben sich aus einer Liste von 20 Vorschlägen bedient, um eine Tonne Kohlendioxid (CO 2 ) einzusparen. Das kann durch einen fleischfreien Monat, einen autofreien Arbeitsweg oder den Beleuchtungswechsel auf LED-Lampen erreicht werden.

Bis zum ehrgeizigen Ziel von Michael Bilharz, mit einer Million Teilnehmern eine Million Tonnen CO 2 einzusparen, ist es noch ein gutes Stück Weg. Was die Zahl der Teilnehmenden betrifft, liegt Lengerich auf dem 54. Platz unter über 400 Kommunen in Deutschland. Das sind nur 14 weniger als in Münster. Im Vergleich zur Stadt Osnabrück (18 Teilnehmer) liegt Lengerich locker vorn. Die meisten Teilnehmer gibt es mit 506 Personen in Berlin.

Die 24 Lengericherinnen und Lengericher, die mitmachen, haben durch ihr klimafreundliches Verhalten inzwischen 20,6 Tonnen CO 2 gar nicht erst entstehen lassen. Das reicht für Rang 125 im bundesweiten Vergleich und entspricht von der Menge her dem, was auch im wesentlich größeren Paderborn vermieden worden ist. In Münster sind 57,9 Tonnen CO 2 , in Osnabrück 36,2 Tonnen eingespart worden.