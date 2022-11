Aus nichtigen Gründen

Um gleich drei schwerwiegende Anklagen ging es in einem Prozess am Freitag gegen einen 62-jährigen Autofahrer aus Lengerich. Der Mann war angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Unfallflucht.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im August im Außenbereich von Lengerich, einen Radrennfahrer von der Straße gedrängt zu haben, nachdem er diesen nicht habe überholen können. Der Radfahrer stürzte bei diesem Manöver und verletzte sich schwer, am Rad entstand ein Totalschaden.

Das Opfer schilderte den Unfallhergang ausführlich und für das Gericht auch plausibel – so der Richter. Demnach war das Opfer mit dem Rad auf dem Exterheider Damm unterwegs. Da der Fahrbahnrand in diesem Streckenabschnitt mit Schlaglöchern übersät sei, sei er gezwungen gewesen, sich mehr in der Mitte der Straße zu halten. Trotzdem habe der Angeklagte ihn in geringem Abstand und mit hoher Geschwindigkeit überholt. „Ich habe den Windzug gespürt.“ An der nächsten Einmündung sei es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Als er abgebogen sei, habe ihn der Mann mit seinem Auto verfolgt. „Er ist neben mich gefahren und hat mich immer weiter nach rechts gedrängt.“

Eine Augenzeugin schilderte in einer polizeilichen Vernehmung den anschließenden Unfall folgendermaßen: „Man hörte die Rufe des Radfahrers. Er schrie und klopfte gegen das Auto – voller Panik. Dann stürzte er. Der Autofahrer stieg wutentbrannt aus und beschimpfte den Gestürzten. Dann sprang er wieder in sein Fahrzeug und raste davon.“

Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall einen Bruch der Elle sowie mehrere Schürfwunden. Über sechs Wochen sei er krankgeschrieben gewesen, so das Opfer vor Gericht.

Der Angeklagte ließ von seinem Verteidiger erklären, dass er sich vor Gericht geständig einlassen würde – allerdings nur zu dem Sachverhalt, die rechtliche Einordnung der Staatsanwaltschaft stellte der Verteidiger in Abrede.

Hierbei ging es um die Frage der gefährlichen Körperverletzung, eine juristische Spitzfindigkeit. Wer einen anderen mit einem gefährlichen Werkzeug verletzt – hier einem Auto – wird mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. Diesen Tatbestand stellte der Verteidiger in Zweifel und berief sich auf Präzedenz-Urteile. Darin wird (vereinfacht) geurteilt, dass, wenn man jemanden mit dem Auto überfährt, es sich um gefährliche Körperverletzung handelt, wenn man aber jemanden – wie hier – zu Fall bringt und erst durch den Sturz die Verletzungen entstehen, es sich nur um einfache Körperverletzung handelt.

Der Angeklagte erklärte in seinen Einlassungen, dass er an dem Tattag ziemlich aufgebracht gewesen sei und sich schon vorher über Radfahrer, die ihn „behindert“ hätten, aufgeregt habe. Natürlich sei dies keine Entschuldigung. „Ich hatte nie die Absicht, den Mann zu verletzen.“ Dass er Unfallflucht begannen habe, sei ihm nicht bewusst gewesen, und er entschuldigte sich noch einmal bei dem Opfer. Sein Verteidiger betonte, dass der Täter von sich aus einen Ausgleich mit dem Opfer angestrebt und außergerichtlich Schadensersatz und Schmerzensgeld (rund viertausend Euro) geleistet habe.

Dieses Verhalten berücksichtigte die Staatsanwältin neben dem Geständnis und der bisherigen Straffreiheit des Angeklagten positiv in ihrem Plädoyer. Sie forderte eine Geldstrafe von 7000 Euro und ein zwölfmonatiges Fahrverbot wegen Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht für den Lengericher.

Der Richter mochte dem nicht folgen und verhängte eine Geldstrafe von 10 500 Euro, entzog dem Angeklagten den Führerschein und ordnete eine Sperre von achtzehn Monaten an, in der der Mann keine neue Fahrerlaubnis erwerben dürfe.

In seiner Urteilsbegründung sagte der Richter, dass der Angeklagte aus einem nichtigen Grund den Unfall herbeigeführt habe. „Bei Ihnen sind die Sicherungen durchgebrannt. Nur um das Opfer zu maßregeln, haben Sie es in den Graben gedrängt, durch viel Glück ist nicht mehr passiert.“ Der Richter bemängelte auch, dass er in der Verhandlung keine echte Reue beim Angeklagten habe feststellen können. „Ernsthaftes Einlenken, ein Umdenken habe ich bei Ihnen nicht gesehen.“