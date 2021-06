Ausbruch der Geflügelpest in Hagen

Der Kreis hat wegen der Geflügelpest einen Sperrbezirk eingerichtet, von dem auch Teile Lengerichs, Lienens und Tecklenburgs betroffen sind. Grund ist ein Ausbruch in einem Betrieb in Hagen a.T.W..

Nachdem sich der Verdacht des Ausbruchs der Geflügelpest in Hagen a.T.W. im Landkreis Osnabrück bestätigt hat, hat nun auch der Kreis Steinfurt als angrenzender Kreis um den Ausbruchsbetrieb eine sogenannte Sperrzone, bestehend aus Schutzzone und Überwachungszone, festgelegt. In dieser Sperrzone liegen Bereiche der Kommunen Lengerich, Lienen, Tecklenburg, Ibbenbüren, Westerkappeln und Lotte.

Insgesamt sind 366 Geflügelhalter mit circa 96 000 Tieren von den Sperrmaßnahmen betroffen, teilt der Kreis mit. Das bedeutet, dass in diesem Gebiet weder Vögel noch Geflügelfleisch oder Eier in eine Geflügelhaltung hinein- oder aus einer Geflügelhaltung herausgebracht werden dürfen. Ausnahmen sind nur mit Genehmigung des Kreisveterinäramtes möglich.

Geflügelhalter in der Sperrzone müssen dem Kreisveterinäramt aktuelle Standorte, Anzahl der Tiere und verendete Tiere unverzüglich anzeigen, heißt es in der am Freitagnachmittag veröffentlichten Mitteilung. Geflügelställe dürfen demnach nur mit Schutzkleidung betreten werden. Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte oder ähnliche Veranstaltungen sind untersagt. Zudem ist das gehaltene Geflügel in geschlossenen Ställen oder mindestens unter einer dichten Abdeckung mit seitlicher Absicherung vor Wildvögeln unterzubringen.

Die entsprechende Verfügung, weitere Beschränkungen und Karten mit den Gebieten sind im Internet unter www.kreis-steinfurt.de unter dem Suchbegriff „Geflügelpest“ zu finden. Allgemeine Informationen zur Geflügelpest finden sich auf der Seite des Friedrich-Loeffler-Instituts unter www.fli.de.