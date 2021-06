Ausprobieren auf dem Ein- und Kunstrad

In diesem Jahr wird sich die RSG „Teuto“ Antrup-Wechte wieder am Lengericher Ferienprogramm beteiligen. Die Kooperation mit dem Jugendzentrum Lengerich habe in den vergangenen Jahren hervorragend geklappt, sagen Vereinsverantwortliche, sodass man sich bei der RSG direkt sicher war, auch 2021 etwas zu organisieren.

Das Ferienprogramm der Radsportgemeinschaft findet in der Turnhalle an der Margarethenstraße ab dem 6. Juli an drei aufeinander folgenden Dienstagen jeweils von 10 bis 12 Uhr statt. Neu ist, dass man sich auch nur für einen oder zwei Termine anmelden kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Es gibt also keine Pflicht mehr, von Anfang bis Ende durchgehend teilzunehmen.

„Wir freuen uns über radsportbegeisterte Jungen und Mädchen, die sich gerne mal auf dem Einrad oder Kunstrad ausprobieren wollen“, so die RSG-Aktiven. Und diejenigen, die schon Erfahrungen auf dem Einrad haben, könnten bestimmt noch etwas von Trainerinnen des Vereins lernen. Die jungen Teilnehmer sollten zwischen fünf und zwölf Jahre alt sein.