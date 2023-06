Ein vielleicht außergewöhnlicher Fall von Urkundenfälschung beschäftigte am Freitag das Amtsgericht Tecklenburg. Zwei Frauen waren angeklagt, gemeinschaftlich Ausweispapiere gefälscht zu haben, um bei einer „B1 Prüfung der Deutschkenntnisse zur Erlangung eines Aufenthaltsstatus oder der deutschen Staatsbürgerschaft“ die Identitäten zu tauschen. Die in Bremen lebende – aus Syrien stammende - 39-jährige deutsche Hauptangeklagte soll dabei die treibende Kraft gewesen sein. Sie war es, die den gefälschten Ausweis besorgt hatte: „Der Alex – weiteren Namen weiß ich nicht - am Hauptbahnhof in Bremen, der macht so etwas.“ Für den gefälschten Ausweis will sie kein Geld bezahlt haben und auch sonst gab sie sich ahnungslos: „Ich wollte nur helfen.“ Ob und wie viel Geld bei der Hilfe geflossen ist – dazu schwiegen die Angeklagten.

Die zweite Angeklagte, eine 36-jährige Syrerin, die seit über acht Jahren in Osnabrück lebt, konnte nichts zur Aufklärung der Tat beitragen. Obwohl ihr ein Dolmetscher beigestellt worden war, verstand sie weder den Grund für das Verfahren noch konnte sie dem Verfahren folgen. Sie habe lediglich ihren Ausweis abgegeben. Warum und was im Weiteren mit diesem passiert sei, wisse sie nicht.

Den aufmerksamen Mitarbeitern der Volkshochschule Lengerich ist es wohl zu verdanken, dass die Angeklagte mit dem gefälschten Ausweis aufflog, als sie vor Ort in Lengerich die Prüfung ablegen wollte. Und: Sie war dabei offensichtlich nicht die einzige. Wie der Richter in der Verhandlung erwähnte, wurden vier weitere Kandidaten – in der gleichen Prüfung – überführt, unter falschen Namen antreten zu wollen. Die nicht vorbestrafte Hauptangeklagte wurde wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt, die Mitangeklagte wurde freigesprochen.