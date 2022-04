Austausch und Innehalten

Lengerich

Corona, der Krieg, die Sorge um die Umwelt, die Inflation – all das beschäftige die Menschen, intensiv, weiß Dr. Roswitha Apelt, erste Vorsitzende des Hospiz-Vereins. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen Margarete Heitkönig-Wilp und Kerstin Merschmeier hat sie deshalb in den Räumlichkeiten des Vereins einen Friedenraum eingerichtet, der in den kommenden beiden Wochen mittwochs von 17 bis 19 Uhr allen offen steht, die in dieser verstörenden Zeit auf der Suche nach Ruhe und Frieden sind.

Von Joke Brocker