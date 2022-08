Auto-Brand an Esso-Tankstelle

Einen Schrecken bekam am Dienstag ein Mitarbeiter einer Tankstelle. Der Grund: Ein Wagen war in Brand geraten.

Ein Autobrand an der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße war schnell unter Kontrolle.

Zu einem Autobrand auf dem Gelände der Esso-Tankstelle an der Tecklenburger Straße wurde die Feuerwehr am Dienstagqvormittag gegen 11 Uhr gerufen. Bei Reparaturen war der Motorraum eines VW Passat in Brand geraten.

Der zuständige Tankstellen-Mitarbeiter hatte den Wagen daraufhin auf den Parkplatz der Tankstelle geschoben und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte laut Björn Schilling, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, mit vier Fahrzeugen und 20 Mann aus und brachte den Brand schnell unter Kon-trolle, sodass nach etwa 20 Minuten das Feuer gelöscht war.