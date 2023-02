Auto prallt gegen Baum und Mauer

Leichte Verletzungen hat sich ein 51 Jahre alter Lengericher bei einem Unfall am frühen Montagmorgen im Bereich des Ortseingangs an der Osnabrücker Straße zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann die Straße gegen drei Uhr mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Innenstadt befahren, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser geriet daraufhin zunächst auf den Grünstreifen, prallte dort gegen einen Baum und danach gegen eine Begrenzungsmauer. Anschließend überschlug sich der Mercedes-Benz und rutschte über die Fahrbahn auf die andere Straßenseite. Dort kam das Auto auf der Fahrerseite liegend an einem Baum zum Stehen. Der leicht verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 27 000 Euro geschätzt.