Autobahn 1: Talbrücken-Baustellen werden geräumt

Lengerich

Die letzten gelben Fahrbahnmarkierungen und Warnbaken werden in der Nacht zu Donnerstag abgebaut. Danach ist die Fahrt wieder frei auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen zwischen Lengerich und Lotter Kreuz. Nach gut fünf Jahren sind dann die Baustellen der drei Talbrücken in diesem Abschnitt Geschichte.

Michael Baar