Autobahnschilder weisen auf UNESCO-Status hin

Seit dem Jahreswechsel informieren fünf touristische Hinweisschilder an den Autobahnen der Region über den Status des Naturparks TERRA.vita als UNESCO-Stätte. Die großen Informationstafeln weisen in Deutschland auf regionale Alleinstellungsmerkmale mit nationaler, im vorliegenden Fall internationaler Bedeutung hin. UNESCO Geoparks stellen neben den Welterbe-Stätten und den Biosphärenreservaten die dritte UNESCO Kategorie dar. Im Jahr 2015 wurde der Titel UNESCO Global Geopark an TERRA.vita verliehen.