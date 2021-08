Bahnhöfe an der „Rollbahn“

150 Jahre Eisenbahnstrecke in Lengerich – der Verein Eisenbahnfreunde lädt aus diesem Grund zu einem Bildervortrag am Freitagabend in die Hohner Kirche ein. Im Mittelpunkt stehen die Bahnhöfe zwischen Osnabrück und Münster.

Der Verein Eisenbahnfreunde Lengerich ist am Freitag, 3. September, Gastgeber in der Hohner Kirche und wird in Zusammenarbeit mit Pastor Harald Klöpper unter dem Titel „Eisenbahn in Lengerich – Schwerpunkt 150 Jahre Rollbahn Münster-Osnabrück“ in einem Bildvortrag informieren. Beginn: 19 Uhr.

Nach fast 18 Monaten ist es die erste öffentliche Veranstaltung der Eisenbahnfreunde. Gezeigt werden laut Pressemitteilung unter anderem Bilder und Dokumente aus den vergangenen 150 Jahren. Der Schwerpunkt wird Lengerich werden, alle anderen Stationen, Bahnhöfe und Betriebsstellen werden ebenfalls im Bild gezeigt. Seltene Aufnahmen aus dem privaten Bestand vieler Eisenbahnfans und Autoren, aus Archiven und Sammelkisten werden gezeigt. Auch Bildbestände über Eisenbahnen in NRW, erst vor kurzem vom Landschaftsverband in Münster an die Eisenbahn-Stiftung im Museum der DGEG in Bochum übergeben, gehören dazu.

Ein geschichtlicher Abriss der Gesamtstrecke wird die Bedeutung der Magistrale verdeutlichen. Diese ist auch heute noch eine der am stärksten befahrenen Bahnstrecken Deutschlands in Nord-Südrichtung. In künftigen Vorträgen sollen ergänzende Themen für Lengerich – zum Beispiel TWE und die Industrialisierung, beispielsweise die Ansiedlung von Dyckerhoff – in Bildern und Unterlagen vorgestellt werden.

Ein weiteres – für viele unbekanntes – Thema wird ein Vortrag von Karl Kassenbrock, einem pensionierten Lehrer aus Osnabrück, im Oktober in den Blickpunkt nehmen. Das Buch „KZ auf Schienen“ und sein in einem Vortrag zusammengestellter Inhalt werden auch eine ausführliche Nachbetrachtung zum 13. März 1945 beinhalten. An diesem Tag wurde der Lengericher Bahnhof bombardiert und in Schutt und Asche gelegt. Häftlinge des „KZ auf Schienen“ haben anschließend im Bahnhofsbereich aufgeräumt.

Darüber hinaus wird die Homepage der Eisenbahnfreunde Lengerich in Kürze eine Vielzahl weiterer Bilddokumente der Eisenbahn-Geschichte von Lengerich rund um die „Rollbahn“ aufzeigen.

Für die Veranstaltung am Freitag gilt die 3G-Regel, die am Eingang kontrolliert wird. Entsprechende Nachweise sind bereitzuhalten. Ebenso wird eine Besucherliste ausgelegt. Teilnehmende sollten rechtzeitig an der Kirche sein, da der Einlass einige Minuten dauern wird. Der Eintritt ist frei, die Eisenbahnfreunde stellen Spendendosen auf.