Ausfälle beim RE 2 und bei der RB 66: Für alle Züge fehlt das Personal

<strong>Und wenn man gar nicht mehr weiterkommt?</strong> Es kann in Ausnahmefällen passieren, dass Reisende aufgrund von Verspätungen, überfüllten oder ausgefallenen Zügen irgendwo stranden und gar nicht mehr weiterkommen. In so einem Fall sollten sie zunächst am Bahnhof nach Bahnpersonal suchen - bestenfalls kann man dann die Situation schildern und bekommt direkt einen Hotelgutschein in die Hand gedrückt. Andernfalls bleibt nur: Wieder für Belege sorgen (Bescheinigung vom Schaffner; Selfie-Foto am Bahnsteig mit Anzeige im Hintergrund) und dann ein Hotel auf eigene Faust buchen. Hier gilt: Mittelklasse, kein Luxus. Das Gesetz spreche von „angemessener Ausstattung“, so Michael Sittig. Wer trotz anderer Alternativen das örtliche Fünf-Sterne-Haus bucht, bleibt womöglich auf den Kosten sitzen. Für die Erstattung müssen Originalrechnungen fürs Hotel und gegebenenfalls für die Taxifahrt dorthin aufgehoben werden. Man streckt also auch hier die Kosten vor und muss danach versuchen, sich das Geld über das Fahrgastrechte-Formular zurückzuholen.

Foto: picture alliance/dpa | Bodo Marks